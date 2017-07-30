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10:11 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровские хоккеисты накормили болельщиков окрошкой

«Амур» и «молодёжка» на презентации команд пообщались со своими поклонниками в неформальной обстановке.

Источник: Восток Медиа

Хабаровские поклонники хоккея в неформальной обстановке пообщались с местными командами «Амур» и «Амурскими Тиграми». Спортсмены накормили своих болельщиков окрошкой и угостили мороженым.

Встреча хоккеистов и их поклонников прошла в одном из городских кафе, где гости заведения смогли в непринуждённой обстановке пообщаться со своими кумирами, сфотографироваться с ними, взять автографы и познакомиться с новыми членами команды. Все желающие также смогли расспросить хоккеистов об их настрое на предстоящий сезон.

«Мы плодотворно поработали, готовясь к новому сезону. Думаю, что мы выполнили намеченный план. Турнир, который пройдёт в Омске — это просто подготовка к сезону, я не думаю, что будет стоят задача выиграть его всенепременно, выложить на это все силы: тренеры будут смотреть сочетания, решать, что нужно поменять. На тренировках все выкладывались, никто не жалел себя, не хныкал и не плакал. Было тяжело, но все работали стиснув зубы. Конечно, хочется побеждать, выигрывать, но я думаю, что будут и поражения, от этого ведь никто не застрахован. Будем стараться выполнять поставленные перед нами задачи. А вечеринка стала уже нашей доброй традицией. Мы периодически проводим какие-нибудь мероприятия с болельщиками. Мне нравится, да и болельщикам, мне кажется, приятно “повариться в такой каше”. Им всегда интересно знать, как обстоят дела в команде, а команда хочет знать об отношении болельщиков к себе», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» капитан «Амура» Виталий Атюшов.

Помимо общения и селфи с командой, все пришедшие на мероприятие смогли попробовать окрошку, которую для них приготовили хоккеисты. Спортсмены предлагали гостям мероприятия два варианта летнего блюда — угощение на квасе и на сыворотке. Наливали окрошку в стаканы с символикой клуба, на которых игроки ставили свои автографы. Пока спортсмены были заняты приготовлением основного блюда, девушки из группы поддержки угощали всех желающих мороженым.

Тренерский состав «Амура» со стороны наблюдали за происходящим и иногда подходили к микрофону, чтобы рассказать о планах и целях, которые они поставили перед спортсменами на предстоящий сезон.

«В целом у ребят рабочая обстановка, все понимают, что задачи будут поставлены очень серьёзные — попадание в плей-офф. Это уже витает в воздухе. Парни готовятся и понимают, что хватит топтаться на месте, пора бы уже болельщикам подарить праздник. В Хабаровске болельщики одни из самых преданных команде, одни из самых лучших. Ребята это всё понимают. Для них это тоже шаг — шаг в своей карьере, шаг в истории. Хочется что-то сделать для хоккея. К сожалению Михал Йордан получил травму, он поедет в Москву на обследование, а Метсола, Загорна и Коларж приехали в хорошем состоянии. Видно, что ребята готовились к предсезонке, все нагрузки выдержали. Физическим состоянием этих игроков мы довольны», — отметил в беседе с корреспондентом агентства главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.

Болельщики хабаровского клуба, которые пришли на презентацию команды, остались в полном восторге от акции, от отношения спортсменов к своим фанатам, от организации и от самих хоккеистов.

«Я уже девять лет хожу на матчи “Амура”, ни одной игры ещё не пропустил. От сезона я жду хорошей и красивой игры от всей команды, попадания в плей-офф и долгий игр в нём. Ну и хотелось бы, чтобы Юха Метсола продолжал тащить также, как в прошлом сезоне, побольше сухарей. Юха вообще красавчик, он сильный игрок, выручает команду, он половина команды. Если Юха уйдёт, то “Амуру” придётся не сладко —без него команда не сможет», — поделился своим мнением болельщик Дмитрий Клемёнов.

Любители хоккея также поучаствовали в розыгрыше абонемента на все домашние игры «Амура». Для этого нужно было купить шайбу, на одной из сторон которой был написан номер, а затем по команде ведущего кинуть её в бассейн. Нырять за победным снарядом пришлось капитану «Амурских Тигров». Поплавал и любимец публики — талисман Бархат. В воду его столкнули хоккеисты во главе с ведущим и Олегом Ли. Так все пришедшие на презентацию и узнали, кто скрывается в костюме тигра.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что уже в августе «тигры» отправятся в Омск для участия в Мемориале Виктора Блинова. Помимо «Амура», участие в соревнованиях примут ещё четыре команды Континентальной хоккейной лиги.

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