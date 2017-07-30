Хабаровские хоккеисты накормили болельщиков окрошкой
«Амур» и «молодёжка» на презентации команд пообщались со своими поклонниками в неформальной обстановке.
«Амур» и «молодёжка» на презентации команд пообщались со своими поклонниками в неформальной обстановке.
Хабаровские поклонники хоккея в неформальной обстановке пообщались с местными командами «Амур» и «Амурскими Тиграми». Спортсмены накормили своих болельщиков окрошкой и угостили мороженым.
Встреча хоккеистов и их поклонников прошла в одном из городских кафе, где гости заведения смогли в непринуждённой обстановке пообщаться со своими кумирами, сфотографироваться с ними, взять автографы и познакомиться с новыми членами команды. Все желающие также смогли расспросить хоккеистов об их настрое на предстоящий сезон.
«Мы плодотворно поработали, готовясь к новому сезону. Думаю, что мы выполнили намеченный план. Турнир, который пройдёт в Омске — это просто подготовка к сезону, я не думаю, что будет стоят задача выиграть его всенепременно, выложить на это все силы: тренеры будут смотреть сочетания, решать, что нужно поменять. На тренировках все выкладывались, никто не жалел себя, не хныкал и не плакал. Было тяжело, но все работали стиснув зубы. Конечно, хочется побеждать, выигрывать, но я думаю, что будут и поражения, от этого ведь никто не застрахован. Будем стараться выполнять поставленные перед нами задачи. А вечеринка стала уже нашей доброй традицией. Мы периодически проводим
Помимо общения и селфи с командой, все пришедшие на мероприятие смогли попробовать окрошку, которую для них приготовили хоккеисты. Спортсмены предлагали гостям мероприятия два варианта летнего блюда — угощение на квасе и на сыворотке. Наливали окрошку в стаканы с символикой клуба, на которых игроки ставили свои автографы. Пока спортсмены были заняты приготовлением основного блюда, девушки из группы поддержки угощали всех желающих мороженым.
Тренерский состав «Амура» со стороны наблюдали за происходящим и иногда подходили к микрофону, чтобы рассказать о планах и целях, которые они поставили перед спортсменами на предстоящий сезон.
«В целом у ребят рабочая обстановка, все понимают, что задачи будут поставлены очень серьёзные — попадание в
Болельщики хабаровского клуба, которые пришли на презентацию команды, остались в полном восторге от акции, от отношения спортсменов к своим фанатам, от организации и от самих хоккеистов.
«Я уже девять лет хожу на матчи “Амура”, ни одной игры ещё не пропустил. От сезона я жду хорошей и красивой игры от всей команды, попадания в
Любители хоккея также поучаствовали в розыгрыше абонемента на все домашние игры «Амура». Для этого нужно было купить шайбу, на одной из сторон которой был написан номер, а затем по команде ведущего кинуть её в бассейн. Нырять за победным снарядом пришлось капитану «Амурских Тигров». Поплавал и любимец публики — талисман Бархат. В воду его столкнули хоккеисты во главе с ведущим и Олегом Ли. Так все пришедшие на презентацию и узнали, кто скрывается в костюме тигра.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что уже в августе «тигры» отправятся в Омск для участия в Мемориале Виктора Блинова. Помимо «Амура», участие в соревнованиях примут ещё четыре команды Континентальной хоккейной лиги.