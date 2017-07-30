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10:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жители Красноярска жалуются на неправильно нанесенную дорожную разметку

Теперь они не могут подъехать к собственным гаражам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жителей микрорайона Солнечного возмутила новая дорожная разметка. По словам местных жителей, теперь они не могут подъехать к собственным гаражам, шиномонтажкам и строительным базам.

Многокиллометровая сплошная закрыла проезд к помещениям. Чтобы добраться до них, водителям необходимо делать круг, создавая заторы на дорогах.

«Правила дорожного движения служат для увеличения пропускной способности дорог. Здесь получается все наоборот. Если бы дорожники получали разрешение у работников ГАИ, таких ситуаций бы не было», — рассказывает местный житель Евгений Чаплинский.

Дорожники на самом деле не консультируются с сотрудниками Госавтоинспекции. В этом случае они обращаются в специализированное управление. В этом году разметку наносят почти на 200 улицах, поэтому проконтролировать каждый заезд сотрудники физически не могут.

«Если люди чувствуют дискомфорт из-за новой разметки, им необходимо обратиться в управление дорог и инфраструктуры. Если правила безопасности позволят изменить разметку, то горожанам пойдут на встречу», — прокомментировала пресс-секретарь департамента горхозяйства Красноярска Светлана Трушкова.

Напомним, ранее в пресс-службе ГИБДД сообщали о случаях, когда дорожную разметку и вовсе наносили поверх ям. Такая ситуация наблюдается на ул. Пушкина, ул. Качинской, перекрестке улиц Северной — Северо-Енисейской.

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