Жители Красноярска жалуются на неправильно нанесенную дорожную разметку
Теперь они не могут подъехать к собственным гаражам.
Теперь они не могут подъехать к собственным гаражам.
Жителей микрорайона Солнечного возмутила новая дорожная разметка. По словам местных жителей, теперь они не могут подъехать к собственным гаражам, шиномонтажкам и строительным базам.
Многокиллометровая сплошная закрыла проезд к помещениям. Чтобы добраться до них, водителям необходимо делать круг, создавая заторы на дорогах.
«Правила дорожного движения служат для увеличения пропускной способности дорог. Здесь получается все наоборот. Если бы дорожники получали разрешение у работников ГАИ, таких ситуаций бы не было», — рассказывает местный житель Евгений Чаплинский.
Дорожники на самом деле не консультируются с сотрудниками Госавтоинспекции. В этом случае они обращаются в специализированное управление. В этом году разметку наносят почти на 200 улицах, поэтому проконтролировать каждый заезд сотрудники физически не могут.
«Если люди чувствуют дискомфорт
Напомним, ранее в