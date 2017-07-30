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10:03 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Горячая линия»: хабаровчане могут задать вопросы о компенсации расходов на ЖКУ

На обращения потребителей ответят специалисты администрации города.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 30 июля, AmurMedia.

«Горячая линия» по теме компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг пройдет в Хабаровске. На вопросы, возникающие в связи с ростом расходов на данные услуги, ответят в городской администрации, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службы мэрии.

1 августа с 14 до 15 часов специалисты управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации Хабаровска проведут телефонную «горячую линию» для жителей города.

Она будет посвящена вопросу предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги.

На обращения хабаровчан по телефону 42−58−67 ответит главный специалист планово-экономического отдела Екатерина Андреевна Блинова.

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