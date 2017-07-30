«Горячая линия»: хабаровчане могут задать вопросы о компенсации расходов на ЖКУ
На обращения потребителей ответят специалисты администрации города.
На обращения потребителей ответят специалисты администрации города.
Хабаровск, 30 июля, AmurMedia.
«Горячая линия» по теме компенсации оплаты
1 августа с 14 до 15 часов специалисты управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации Хабаровска проведут телефонную «горячую линию» для жителей города.
Она будет посвящена вопросу предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги.
На обращения хабаровчан по телефону 42−58−67 ответит главный специалист