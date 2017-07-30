«Горячая линия»: хабаровчане могут задать вопросы о компенсации расходов на ЖКУ

«Горячая линия» по теме компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг пройдет в Хабаровске. На вопросы, возникающие в связи с ростом расходов на данные услуги, ответят в городской администрации, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службы мэрии.