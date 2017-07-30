Спасатели попросили омичей не пить на рыбалке
29 июля сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Омской области провели очередной рейд по местам рыбной ловли в Омске.
29 июля сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Омской области провели очередной рейд по местам рыбной ловли в Омске.
Целью похода было выявление рыбаков на лодках без спасательных жилетов.
Все, у кого жилетов с собой не оказалось, получили подробные разъяснения о том, насколько опасно плавать на лодке без защиты, а заодно и о вреде алкоголя на отдыхе.
«Спасатели провели беседу с рыбаками о недопущении нахождения в воде без спасжилета, а также напомнили, что алкоголь не друг, а враг настоящего рыбака! Употребление даже слабоалкогольных напитков может повлечь потерю контроля над собой, и стать причиной беды», — сообщает
Более того, в ближайшие дни ожидается редкий дождь и порывистый ветер, поэтому на воду особенно опасно выходить в неустойчивую погоду и темное время суток.