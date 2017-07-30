Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
Жительнице Екатеринбурга сломали позвоночник во время массажа
Посол США выразил «категорическое возражение» против действий РФ
Как нас грабят платежные терминалы
Матвеев показал очень романтичное фото с Боярской
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
СМИ: Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
В Одессе пассажира выгнали из-за украинского языка
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
СМИ: Барак Обама разводится с 53-летней женой
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
09:57 (мск), источник: АиФ Красноярск

Подростки Красноярского края стали чаще выпивать

Из 430 несовершеннолетних потребителей алкоголя 75 человек- это дети до 14 лет.

Подростки Красноярского края стали чаще выпивать и употреблять наркотики.

Так, с начала этого года специалистами наркологической службы региона зарегистрировано 974 несовершеннолетних с наркологическими расстройствами, в том числе 170 человек — это дети до 14 лет. Основную долю зарегистрированных (44%) составляют потребители алкоголя, более 37% — потребители наркотических веществ и более 18% — потребители токсических веществ.

По информации Крайздрава, из 430 несовершеннолетних потребителей алкоголя 75 человек (17,4%) — это дети до 14 лет. Сегодня под наблюдением наркологов находятся 12 подростков с уже сформированной алкогольной зависимостью и 419 несовершеннолетних, употребляющих спиртное периодически, но уже попавших в полицейские сводки за различные правонарушения, совершенные в алкогольном опьянении.

Врачами наркологической службы края регулярно осуществляется профилактическая деятельность, направленная на снижение наркологической напряжённости в подростковой и молодежной среде.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Красноярские врачи спасли младенца от смерти, охладив ему мозг
Трамп заявил о разочаровании бездействием Китая по проблеме КНДР
Польша ответила на запуск санкций Евросоюза в отношении себя
Китай продемонстрировал новейшую технику на военном параде
На месте крушения сухогруза вблизи Крыма возобновились поиски
СМИ: арабские страны обсудят новые санкции против Катара
Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
В ночном клубе в Германии произошла стрельба
Спорт
«Барселона» и «Реал» красиво заканчивают американское турне Первое класико в истории, прошедшее на территории США, оправдало все ожидания
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Необычная трешка в новостройке: реальный пример
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
В Петербурге дорожают доступные новостройки
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь