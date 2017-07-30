Подростки Красноярского края стали чаще выпивать и употреблять наркотики.

Так, с начала этого года специалистами наркологической службы региона зарегистрировано 974 несовершеннолетних с наркологическими расстройствами, в том числе 170 человек — это дети до 14 лет. Основную долю зарегистрированных (44%) составляют потребители алкоголя, более 37% — потребители наркотических веществ и более 18% — потребители токсических веществ.

По информации Крайздрава, из 430 несовершеннолетних потребителей алкоголя 75 человек (17,4%) — это дети до 14 лет. Сегодня под наблюдением наркологов находятся 12 подростков с уже сформированной алкогольной зависимостью и 419 несовершеннолетних, употребляющих спиртное периодически, но уже попавших в полицейские сводки за различные правонарушения, совершенные в алкогольном опьянении.