Экстремалы на приморском пляже удивили отдыхающих
Экстремалы на приморском пляже удивили отдыхающих.
Экстремалы на приморском пляже удивили отдыхающих.
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Последняя суббота июля выдалась жаркой. На участие в фестивале съехалось более трех тысяч участников со всего Дальнего Востока.
9 площадок развернули свою работу: скейтпарк, танцевальная сцена, акробатика, слэклайн, зона
Для зрителей были проведены открытые уроки, показательные выступления и розыгрыш ценных призов: сертификаты в магазин уличной одежды, абонементы в студию танца и тренажёрный зал, а также подарки от спонсоров. Все, что необходимо для активного и здорового образа жизни.
В первый день соревнования различных дисциплинах прошли до полуфинала, определить победителя еще предстоит судьям.
Большинство участников приехало на бухту Лазурную не на один день. Идеальная концепция соревнований и отдыха на берегу моря.
PrimGames проходит в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013−2020 годы. Все площадки были организованы лидерами соответствующих движений в Приморье.
Как подчеркнул директор Департамента по делам молодежи Приморского края Александр Кайданович, такие мероприятия имеют огромное значение для развития спортивной и молодежной культуры, в частности, борьбе за здоровый образ жизни.
Ольга Омельяненко.