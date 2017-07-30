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09:56 (мск), источник: ДЕЙТА

Экстремалы на приморском пляже удивили отдыхающих

Экстремалы на приморском пляже удивили отдыхающих.

29—30 июля на территории бухты Лазурная проходит первый фестиваль экстремальных видов спорта на берегу Японского моря- PrimGames, сообщает ИА «DEITA.RU».

Последняя суббота июля выдалась жаркой. На участие в фестивале съехалось более трех тысяч участников со всего Дальнего Востока.

9 площадок развернули свою работу: скейтпарк, танцевальная сцена, акробатика, слэклайн, зона ворк-аута и много другое.

Для зрителей были проведены открытые уроки, показательные выступления и розыгрыш ценных призов: сертификаты в магазин уличной одежды, абонементы в студию танца и тренажёрный зал, а также подарки от спонсоров. Все, что необходимо для активного и здорового образа жизни.

В первый день соревнования различных дисциплинах прошли до полуфинала, определить победителя еще предстоит судьям.

Большинство участников приехало на бухту Лазурную не на один день. Идеальная концепция соревнований и отдыха на берегу моря.

PrimGames проходит в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013−2020 годы. Все площадки были организованы лидерами соответствующих движений в Приморье.

Как подчеркнул директор Департамента по делам молодежи Приморского края Александр Кайданович, такие мероприятия имеют огромное значение для развития спортивной и молодежной культуры, в частности, борьбе за здоровый образ жизни.

Ольга Омельяненко.

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