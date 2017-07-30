Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
Для родственников пациентов в реанимации выпустили памятку
Решение России может стать первым в серии ударов по США Трампа
Многодетных освободят от налога на имущество
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
От Зуевой до Боярской: 6 страстных кинопартнерш Максима Матвеева
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
СМИ: Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
В Одессе пассажира выгнали из-за украинского языка
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
СМИ: Барак Обама разводится с 53-летней женой
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
8Уникальные витрины Могадишо
09:20 (мск), источник: Nur.kz

За 10 дней можно получить разрешение на экскурсии по Байконуру

В турпакет входит посещение города, экскурсия по музею космодрома, кроме того, туристы могут стать свидетелями запуска ракеты.

Источник: Nur.kz

В период EXPO туристы могут записаться на экскурсию по космодрому Байконур в 4 раза быстрее, передает телеканал «Хабар 24».

Читайте также
«Потерявший страх» медведь запугал жителей ВКО

Срок рассмотрения заявок на посещение космического города сократили с 45 до 10 дней.

По правилам, разрешение на посещение Байконура дается с согласия Роскосмоса.

С ним работают казахстанские туроператоры. В Алматы таких фирм 6, в Астане — одна. Еще 2 расположены на территории самого Байконура.

«В специальный туристический пакет входит посещение города Байконур, экскурсия в музей космодрома, посещение дома, где жил Юрий Гагарин. Туристы могут стать свидетелями запуска ракеты.

Главное — рассчитать все по времени, чтобы их поездка совпадала с очередным запуском, — сообщил исполняющий обязанности руководителя управления предпринимательства и туризма Кызылординской области Галымжан Мустафаев.

Напомним, 28 июля в 21:41 с космодрома «Байконур» произведен успешный запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-05» ракетой-носителем «Союз-ФГ».

Пуск прошел в штатном режиме с Гагаринского старта.

Экипажем запланировано выполнение программы научно-прикладных исследований (всего 53 научных эксперимента), проведение бортовых фото-, видеосъемок, а также выход в открытый космос.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Потерявший страх» медведь запугал жителей ВКО (видео)
Трамп заявил о разочаровании бездействием Китая по проблеме КНДР
Польша прокомментировала запуск санкций со стороны Евросоюза
Китай продемонстрировал новейшую технику на военном параде
На месте крушения сухогруза вблизи Крыма возобновились поиски
Эво Моралес назвал США угрозой для ООН из-за санкций против РФ
Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
В Австралии предотвратили готовящийся теракт в самолете
Спорт
Ефимова против Кинг, нас ждет новая серия Юлия Ефимова в воскресенье снова сразится с Лилли Кинг, но теперь на дистанции 50 м брассом
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
9 дизайн-хаков для тех, у кого много вещей
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
Многодетных хотят освободить от налога на имущество
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь