За 10 дней можно получить разрешение на экскурсии по Байконуру

Источник: Nur.kz

В период EXPO туристы могут записаться на экскурсию по космодрому Байконур в 4 раза быстрее, передает телеканал «Хабар 24».

Срок рассмотрения заявок на посещение космического города сократили с 45 до 10 дней.

По правилам, разрешение на посещение Байконура дается с согласия Роскосмоса.

С ним работают казахстанские туроператоры. В Алматы таких фирм 6, в Астане — одна. Еще 2 расположены на территории самого Байконура.

«В специальный туристический пакет входит посещение города Байконур, экскурсия в музей космодрома, посещение дома, где жил Юрий Гагарин. Туристы могут стать свидетелями запуска ракеты.

Главное — рассчитать все по времени, чтобы их поездка совпадала с очередным запуском, — сообщил исполняющий обязанности руководителя управления предпринимательства и туризма Кызылординской области Галымжан Мустафаев.

Напомним, 28 июля в 21:41 с космодрома «Байконур» произведен успешный запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-05» ракетой-носителем «Союз-ФГ».

Пуск прошел в штатном режиме с Гагаринского старта.