Во Владивосток в понедельник прибывает «Мечта океана»
Одно из известных круизных судов мира ошвартуется у причала в 10 утра.
Одно из известных круизных судов мира ошвартуется у причала в 10 утра.
Завтра, в понедельник, 31 июля, во Владивосток прибывает одно из известных круизных судов мира — трансокеанский лайнер «Ocean Dream», сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Это — десятый в нынешнем году заход во Владивосток теплохода с иностранными туристами на борту. Первым, напомним, был в мае лайнер «Costa Victoria», который осуществляет круизы по маршруту Южная Корея — Владивосток — Япония и чаще всех других судов посещает наш город.
Во Владивостоке находящихся на борту «Ocean Dream» почти полторы тысячи туристов из разных стран мира ждет насыщенная экскурсионная программа, частью которой станет знакомство с уникальными мостами, кампусом Дальневосточного федерального университета, фортами Владивостокской морской крепости и другими историческими и современными объектами. Покинет наш город лайнер вечером этого же дня, 31 июля, в 23 часа.
А следующий заход во Владивосток океанского круизного судна ожидается в субботу, 19 августа, это будет уже знакомая горожанам «Costa NeoRomantica».
Напомним, что эксклюзивным агентом всех этих суперлайнеров во Владивостоке является ООО «ЭРМА».
Справка. Круизный лайнер «Ocean Dream» построен на верфях Дании в 1982 году. В 1998 и в 2007 годах судно прошло реконструкцию и модернизацию. Его длина — 205 метров, ширина — 29 метров, крейсерская скорость — 21 морской узел.
На 11 палубах с восемью лифтами «Ocean Dream» находятся 514 комфортабельных кают, среди них — 12 роскошных Suite с балконами. В них могут размещаться 1 350 пассажиров, их обслуживают 550 членов команды лайнера.
На судне множество развлечений самого высокого уровня, несколько ресторанов с изысканной кухней, бассейны, джакузи, солярии на открытых палубах,