Рок-музыканты Хабаровска напомнили осужденным о домашнем очаге и близких людях

Хабаровск, 30 июля, AmurMedia.

Исправительная колония № 3 в Хабаровске на время стала концертной площадкой для кавер-группы «Морозов». Местные рок-музыканты легендарными песнями и хитами напомнили отбывающим наказание о том, что их любят и ждут, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт УФСИН по Хабаровскому краю.

В исправительной колонии общего режима № 3, расположенной в городе Хабаровске, состоялся концерт кавер-группы «Морозов», которая в настоящее время активно выступает на хабаровских площадках, исполняя легендарные песни и хиты мировой сцены. В клубе учреждения музыканты известными песнями напомнили осужденным о близких и родных, домашнем очаге, о том, что их любят и ждут. В ходе концерта незаметно для себя осужденные с удовольствием подпевали исполнителям.

В заключение своего выступления художественный руководитель музыкального коллектива Павел Морозов поблагодарил зрителей за теплый прием и высказал в их адрес добрые, напутственные слова, пожелав всем скорейшего освобождения и встречи с родными.

В преддверии концерта осужденные постарались создать в клубе праздничную атмосферу, украсив сцену воздушными шарами. Осужденные ждали концерта с нетерпением, а после выступления музыкантов выразили благодарность администрации колонии за организованное мероприятие, отметив, что очень рады тому, что в местах лишения свободы о них не забывают.