Рок-музыканты Хабаровска напомнили осужденным о домашнем очаге и близких людях
Известная в городе
Известная в городе
Хабаровск, 30 июля, AmurMedia.
Исправительная колония № 3 в Хабаровске на время стала концертной площадкой для
В исправительной колонии общего режима № 3, расположенной в городе Хабаровске, состоялся концерт
В заключение своего выступления художественный руководитель музыкального коллектива Павел Морозов поблагодарил зрителей за теплый прием и высказал в их адрес добрые, напутственные слова, пожелав всем скорейшего освобождения и встречи с родными.
В преддверии концерта осужденные постарались создать в клубе праздничную атмосферу, украсив сцену воздушными шарами. Осужденные ждали концерта с нетерпением, а после выступления музыкантов выразили благодарность администрации колонии за организованное мероприятие, отметив, что очень рады тому, что в местах лишения свободы о них не забывают.
Представитель отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК-3 УФСИН старший лейтенант внутренней службы Евгений Конецких отметил, что подобные встречи с представителями культуры положительно сказываются как на поведении осуждённых, так и на их стремлении к возвращению в общество, семью законопослушными гражданами.