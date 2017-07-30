Второй День омича прошел с казаками, катанием на хаски и танцевальным рекордом

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29 июля на «Зеленом острове» состоялся второй День омича. В честь праздника парк приобрел новую топонимику с улицами Ремесленной, Зоологической, Танцевальным кварталом и Нобелевским тупиком, по которым прогуливались тысячи горожан. Развлечения растянулись с 11:00 утра до 22:00 вечера.

Не подвела и погода, будто ожидавшая конца пикника для очередного дождя: весь день сияло солнце, гроза началась ближе к ночи.

Первый объект на пути прибывающих — Фестивальная площадь, где давали номера увлеченные жители города, занимающиеся творчеством в качестве хобби. Здесь выступали детские коллективы, кружились в вальсе пенсионеры, пели люди на инвалидных колясках. Пара на фото исполнила испанский танец пасодобль.

Источник: Om1.ru

На празднике раздавали шары с надписью «Я омич» — чтобы никто не сомневался. То и дело раздавалась мотивирующая фраза «омичу все по плечу», придуманная в противовес известным омским мемам про безысходность.

Источник: Om1.ru

Далее предстояло сделать выбор. Если повернуть направо, посетители оказывались на улице Веселой, где развернулась семейная площадка с конкурсами и мастер-классами. Не обошлось и без городских достопримечательностей — ожившая Любочка перебралась с Любинского проспекта и без устали фотографировалась со всеми желающими. Должно быть, устала за день.

На Веселой улице развернулось шоу мыльных пузырей. Дети восторженно носились по площадке, чтобы лопнуть какой-нибудь покрупнее.

Рядом разместилась площадь Единства, демонстрировавшая культурное разнообразие. Там встречали казаки, рубившие шашками бутылки, по соседству их предшественники из 17 века обучали стрельбе из лука.

Смесь эпох: сибирская казачка из Московской Руси натягивает тетиву казаку в форменной фуражке и с Георгиевским значком на груди.

Источник: Om1.ru

Ну и какие казаки без кулачных боев. Правда, сражались по правилам современного бокса — в шлемах и перчатках. Но от кителей отказаться не решились.

Представители казахской и татарской культур учили национальным играм. Например, здесь били глиняные горшки: участнику завязывали глаза, ставили в центр круга и вручали палку, которой «вслепую» нужно было попасть по сосуду.

Некоторые вспоминали детство и прыгали через резиночку — оказалось, игра вполне себе интернациональная. Не мешали даже длинные поневы.

Источник: Om1.ru

Центром притяжения стала Зоологическая улица с самыми милыми обитателями. Собаководы привели своих питомцев, которые резвились на травке, ловили фрисби и охотно позволяли себя погладить. Красавец сенбернар флегматично развалился на газоне и был не прочь сфотографироваться. Умилению не было предела.

Источник: Om1.ru

Рядом катались на хаски. Сибирские ездовые собаки тащили на себе не только бегунов, но и велосипедистов. Один из псов смешал хозяину планы на победу, решив во время забега напиться воды из кем-то опрометчиво позабытой миски.

Между собаками находился зоосад, внимание к которому привлекал павлин. Птица сидела на столбике, привязанная веревкой за лапку, и хвост не распускала.

Тут же ползала огромная черепаха, дети не давали покоя кроликам и морским свинкам. Желающим предлагали сфотографироваться с питоном.

Источник: Om1.ru

На ремесленной улице учили мастерству стеклодувов и работали за ткацким станком. Также развернулась ярмарка изделий ручной работы.

Источник: Om1.ru

Акватория Иртыша тоже не пустовала. Омичи массово отправлялись вплавь на байдарках, лодках и катамаранах.

Источник: Om1.ru

Индейцы из Эквадора давали концерт этнической музыки.

Источник: Om1.ru

Свою площадку развернул также фестиваль уличного искусства «Стенограффия», второй раз примыкающий ко Дню омича. Художники из Екатеринбурга на глазах посетителей создавали новый арт-объект — объемное граффити птицы. По сути, это была гигантская раскраска — автор насес только конкур рисунка, а заполнить его краской из баллончика мог любой интересующийся.

Источник: Om1.ru

Дети получили в свое распоряжение белую Subaru, которая за три часа превратилась в выставку на колесах. Машину изрисовали от крыши до колес, не оставив ни единого свободного места. Правда, после акции автомобиль отмыли совместными же усилиями — от гуаши легко избавиться водой.

Источник: Om1.ru

В танцевальном квартале проходили баттлы — молодежь соревновалась в брейк-дансе и хип-хопе. Проигравший выбывал, победитель проходил в следующий тур.

Источник: Om1.ru

Позже там танцевали фламенко под «Кармен» на инвалидных колясках. Люди с ограниченными возможностями показали, что танец может быть эффектным и в нетрадиционном исполнении. Толпа встречала танцовщиц овациями.

Источник: Om1.ru

В 17:00 вечера настало время для одного из главных событий праздника — омичи собрались установить рекорд России по самому массовому танцу в честь города. Чтобы побить рекорд Калининграда, требовалось собрать на танцевальный флешмоб 2118 участников. Чуть-чуть не хватило. Регистрация открылась за час, но к назначенному времени насчитывалось не больше 1500 желающих. Однако в последние минуты многие, кто подошел просто посмотреть, поддались призывам ведущего и побежали за номерками.

Источник: Om1.ru

В итоге танец стартовал в составе около 1800 участников. Сначала провели репетицию, разучив несколько движений — нужно было синхронно поднимать руки, изображать ладонями сердце и показывать мышцы при словах «омичу все по плечу». Затем начался сам флешмоб. Танцевали под песню омского музыканта Алексея Гализдра.

— Танцуй, танцуй, пока еще лето, танцуй как я, я тебя научу. Даешь рекорд, вместе сделаем это, ведь все дела омичу по плечу, — пелось в песне.

Над площадкой поднялся целый лес рук.

Источник: Om1.ru

Несмотря на то, что участников оказалось меньше, чем ожидалось, организатор флемоба, хореограф студии танца Exotic Dance Hall Анастасия Сухарева, провозгласила со сцены, что рекорд состоялся. Если это так, то танец омичей должен попасть в книгу рекордов России.

Самой юной рекордсменкой стала трехмесячная Валерия, которую родители зарегистрировали в последний момент. Девочка получила номер 1789. Сама она, конечно, не танцевала, но мама с папой покружили ее в коляске в такт музыке.

По парку разгуливала веселая компания аниматоров с табличками «Я омич». Казалось, это осколок весеннего шествия Монстрации.