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09:42 (мск), источник: АиФ Красноярск

Жителям части правого берега и «Зелёной Рощи» возвращают горячую воду

По срокам воду собирались вернуть 3 августа.

Источник: AP 2017

Жителям правобрежья Красноярска и «Зеленой Рощи» раньше сроков дают горячую воду.

Напомним, воду отключили 24 июля. По графику её должны были вернуть 3 августа, однако специалисты отмечали, что горячее водоснабжение могут восстановить раньше. С 15.00 28 июля энергетики приступили к заполнению трубопроводов горячей водой. Управляющим компаниям были разосланы телефонограммы, предписывающие к 17.00 открыть запорную арматуру, чтобы организовать доступ горячей воды в квартиры жителей домов по адресам:

ул. Новая;ул. Кутузова;ул. Щорса, кроме домов 46−76;ул. Павлова, кроме домов 5−13 и 54−94;ул. Маяковского;ул. Котовского;ул. Щербакова, кроме домов 2−15;ул. Добролюбова;пер. Автобусный;ул. Станочная;ул. Грунтовая;ул. Луговая;ул. Пионерской Правды, кроме дома 5;ул. Транзитная, кроме домов 42−62;ул. Гастелло, кроме домов 35−41;ул. Менделеева;ул. Мичурина, кроме домов 33−43;ул. Монтажников;ул. Наклонная;пр. Металлургов: 28а, 28б, 28 В, 28 г, 30, 30а, 30б, 30 В, 30д, 32, 32а, 32б, 34, 36, 38;ул. Малиновского;ул. Краснодарская;ул. Армейская;ул. Партизана Железняка, 44а, 46, 50;ул. 3 Августа.

Сейчас энергетики работают над досрочным восстановлением водоснабжения и в других районах города.

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