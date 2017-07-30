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12:24 (мск), источник: PROUFU.ru

Уфа подверглась небывалому нашествию черных жуков

Уфимцы уже несколько дней жалуются на нашествие черных жуков-хрущаков. Полчища ночных насекомых заполонили дворы и улицы, атакуют дома и даже квартиры на верхних этажах высоток.

Горожане выкладывают в соцсетях фотографии, на которых сотни жуков облепили бордюры, стены домов, ползают по тротуарам, лезут в окна.

«Молюсь на москитку. И до утра не так много времени осталось. Они еще в уши залезают, кто-то отзывался», — пишет жительница Уфы.

Подобные сообщения поступают и из других городов. Например, жители Сибая тоже жалуются на атаку насекомых.

«Ко мне одной в квартиру залетели черные жуки? Жуть как страшно! Что делать даже не знаю», — пишет местная жительница.

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По мнению биологов, нашествие жуков может быть связано с влажной и теплой погодой, которая привела к быстрому росту популяции этих насекомых.

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