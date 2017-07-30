Уфа подверглась небывалому нашествию черных жуков
Уфимцы уже несколько дней жалуются на нашествие черных
Уфимцы уже несколько дней жалуются на нашествие черных
Горожане выкладывают в соцсетях фотографии, на которых сотни жуков облепили бордюры, стены домов, ползают по тротуарам, лезут в окна.
«Молюсь на москитку. И до утра не так много времени осталось. Они еще в уши залезают,
Подобные сообщения поступают и из других городов. Например, жители Сибая тоже жалуются на атаку насекомых.
«Ко мне одной в квартиру залетели черные жуки? Жуть как страшно! Что делать даже не знаю», — пишет местная жительница.
По мнению биологов, нашествие жуков может быть связано с влажной и теплой погодой, которая привела к быстрому росту популяции этих насекомых.