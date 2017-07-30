Уфа подверглась небывалому нашествию черных жуков

Горожане выкладывают в соцсетях фотографии, на которых сотни жуков облепили бордюры, стены домов, ползают по тротуарам, лезут в окна.

«Молюсь на москитку. И до утра не так много времени осталось. Они еще в уши залезают, кто-то отзывался», — пишет жительница Уфы.

Подобные сообщения поступают и из других городов. Например, жители Сибая тоже жалуются на атаку насекомых.

«Ко мне одной в квартиру залетели черные жуки? Жуть как страшно! Что делать даже не знаю», — пишет местная жительница.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=60062570&id=456239021&hash=435a35c849adbdf6?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По мнению биологов, нашествие жуков может быть связано с влажной и теплой погодой, которая привела к быстрому росту популяции этих насекомых.