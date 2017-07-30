Жители Демского района Уфы задыхаются от зловония
Горожане во всех бедах винят местный супермаркет.
Горожане во всех бедах винят местный супермаркет.
Целую неделю жители Демы вынуждены выходить из дома, прикрывая нос. А все потому, что около многоквартирного дома по улице Ухтомского стоит невыносимый запах протухших продуктов. Не в контейнеры, а в некий самодельный железный шкафчик испорченную еду кладут сотрудники местного супермаркета.
— Запахи отходов распространяются до последнего этажа. Жителям приходится пробегать это места, а женщина с детьми забегать в подъезды, чтобы избежать рвотного рефлекса, — поделился с «Комсомолкой» уфимец.
Зрелище не из приятных. Помимо запаха, там обосновались червяки, мухи и другие насекомые. Активисты попытались выяснить у управляющего магазином, когда же все это закончится?
— Ближе к концу недели мы привезем контейнер и будем вывозить мусор, — пообещал сотрудник супермаркета.