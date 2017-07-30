Жители Демского района Уфы задыхаются от зловония

Целую неделю жители Демы вынуждены выходить из дома, прикрывая нос. А все потому, что около многоквартирного дома по улице Ухтомского стоит невыносимый запах протухших продуктов. Не в контейнеры, а в некий самодельный железный шкафчик испорченную еду кладут сотрудники местного супермаркета.

— Запахи отходов распространяются до последнего этажа. Жителям приходится пробегать это места, а женщина с детьми забегать в подъезды, чтобы избежать рвотного рефлекса, — поделился с «Комсомолкой» уфимец.

Зрелище не из приятных. Помимо запаха, там обосновались червяки, мухи и другие насекомые. Активисты попытались выяснить у управляющего магазином, когда же все это закончится?