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12:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители Демского района Уфы задыхаются от зловония

Горожане во всех бедах винят местный супермаркет.

Целую неделю жители Демы вынуждены выходить из дома, прикрывая нос. А все потому, что около многоквартирного дома по улице Ухтомского стоит невыносимый запах протухших продуктов. Не в контейнеры, а в некий самодельный железный шкафчик испорченную еду кладут сотрудники местного супермаркета.

— Запахи отходов распространяются до последнего этажа. Жителям приходится пробегать это места, а женщина с детьми забегать в подъезды, чтобы избежать рвотного рефлекса, — поделился с «Комсомолкой» уфимец.

Зрелище не из приятных. Помимо запаха, там обосновались червяки, мухи и другие насекомые. Активисты попытались выяснить у управляющего магазином, когда же все это закончится?

— Ближе к концу недели мы привезем контейнер и будем вывозить мусор, — пообещал сотрудник супермаркета.

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