Облачная погода ожидается во Владивостоке в начале недели

Именно он обусловит в континентальных районах края спокойную, со слабым ветром погоду. Дожди маловероятны. При малооблачной погоде ночи ожидаются прохладные +14…+20 °C, в горных районах +8…+13 °C, а температура воздуха днем в пределах +24…+31 °C. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.