Жители Актау больше полугода не могут вернуть деньги, заплаченные детскому саду

Источник: Newtimes.kz

Женщине сообщили, что если ребенок пропустил занятия по причине болезни, то в детском саду могут сделать перерасчет.

«В других частных детских садах в Актау такого, к сожалению, нет», — рассказала женщина.

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17 января сын женщины пошел в детский сад, а уже в конце января всем неожиданно объявили, что садик закрывается и больше работать не будет.

«Получается, мы не проходили и двух недель. Я стала возмущаться, почему тогда моего ребенка приняли, зачем взяли оплату за целый месяц, если уже тогда знали, что садик закроется. Ведь не одним днем все это решилось! Ребенок только начал привыкать к садику, и нам пришлось срочно искать другой», — возмущается мама мальчика.

По словам женщины, учредитель этого детского сада тогда объяснил, что содержание детского сада обходится слишком дорого.

Сообщается, что здание садика было арендовано, кроме того, у учреждения были огромные долги за коммунальные услуги. Сейчас на этом здании висит табличка «Продам или сдам в аренду», и оно пустует.

«Мне, и еще примерно 20-ти родителям до сих пор не вернули деньги, которые мы заплатили. Мне должны 17 с половиной тысяч. Кому- то больше, кому- то меньше. Кроме того, не выплачены долги по зарплате и персоналу садика», — отметила женщина.

Все это время родители и сотрудники детского сада пытались дозвониться до учредителя. Сначала он обещал, что отдаст деньги через две недели, потом через месяц, а вот недавно и вовсе, по словам потерпевшей, перестал поднимать трубку.