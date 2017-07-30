Полиция взялась за парковки во Владивостоке
Полиция взялась за парковки во Владивостоке.
Полиция взялась за парковки во Владивостоке.
Незаконная предпринимательская деятельность пресечена во Владивостоке, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
Во Владивостоке сотрудники полиции проводят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок и фактов незаконного предпринимательства.
За прошедшую неделю полицией краевого центра проверена деятельность парковок, расположенных на улицах Снеговая, Карла Жигура, Марии Расковой, Калинина, Адмирала Смирнова и проспекте Красного Знамени.
Составлено 8 протоколов за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения.
По словам специалистов, благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, с начала 2017 года в отношении организаторов и работников несанкционированных автостоянок сотрудники полиции составили 141 протокол об административных правонарушениях, из них 67 — в отношении иностранных граждан.
Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта.
О фактах организации незаконной предпринимательской деятельности жителям краевой столицы предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).
Ирина Петрова.