Под Екатеринбургом военные устроили грязевые ванны на «Гонке героев»

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В Екатеринбурге в субботу, 29 июля, на армейском полигоне «Свердловский» тысячи участников «Гонки героев» преодолели более 6 километров трассы с 28 препятствиями. До финиша добрался не каждый, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Непростой забег под выстрелы пулеметов и орудий бронетранспортеров устроило министерство обороны России для гражданских лиц на военном полигоне вблизи Екатеринбурга. Участникам предстояло преодолеть 28 препятствий, плавая в воде, валяясь в грязи под бронетранспортерами и ползая по турникетам.

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После показательных выступлений военной техники, военнослужащих спецназа и ВДВ, организаторы дали старт массовому мероприятию. Более 100 взводов по 10 человек в чистой одежде стартовали с интервалом в несколько минут и прибегали к финишу до неузнаваемости грязные и мокрые, но до зависти счастливые.

Многие из них уже не впервые преодолевали препятствия «Гонки героев» и знали секретные элементы прохождения того или иного этапа. Однако немногие смогли привыкнуть к раздающимся на весь полигон звукам выстрелов военной техники.