Под Екатеринбургом военные устроили грязевые ванны на «Гонке героев»
Уральцам пришлось преодолеть 28 препятствий на трассе в 6,3 километра.
Уральцам пришлось преодолеть 28 препятствий на трассе в 6,3 километра.
В Екатеринбурге в субботу, 29 июля, на армейском полигоне «Свердловский» тысячи участников «Гонки героев» преодолели более 6 километров трассы с 28 препятствиями. До финиша добрался не каждый, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Непростой забег под выстрелы пулеметов и орудий бронетранспортеров устроило министерство обороны России для гражданских лиц на военном полигоне вблизи Екатеринбурга. Участникам предстояло преодолеть 28 препятствий, плавая в воде, валяясь в грязи под бронетранспортерами и ползая по турникетам.
После показательных выступлений военной техники, военнослужащих спецназа и ВДВ, организаторы дали старт массовому мероприятию. Более 100 взводов по 10 человек в чистой одежде стартовали с интервалом в несколько минут и прибегали к финишу до неузнаваемости грязные и мокрые, но до зависти счастливые.
Многие из них уже не впервые преодолевали препятствия «Гонки героев» и знали секретные элементы прохождения того или иного этапа. Однако немногие смогли привыкнуть к раздающимся на весь полигон звукам выстрелов военной техники.
Участвовать в состязаниях приехали не только жители Екатеринбурга, но и Перми, Казани, Тюмени и городов области. Всего в «Гонке героев» приняли участие 1 100 человек.