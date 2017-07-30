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12:22 (мск), источник: Sputnik.md

Точный прогноз погоды в Молдове на 30 и 31 июля

Sputnik Молдова представляет прогноз погоды на сегодня, воскресенье, 30 июля, и понедельник, 31 июля.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Сегодня, 30 июля, в Молдове, по прогнозам метеорологов, ожидается облачная погода. В центре Молдовы и в Кишиневе столбик термометра поднимется до + 25 + 27 С в дневные часы и + 17 + 19 С ночью.

На юге страны ожидается + 28 + 29 С в обеденное время и +20 + 19 С ночью. На севере Молдовы, по прогнозам метеорологов, будет + 24 С + 26 С днем и + 18+ 19 С ночью. Давление 739 мм. рт.ст. Относительная влажность — 80%. Днем и вечером, вероятно, пройдет дождь. Возможна гроза.

Геомагнитный фон будет спокойным, возможны лишь слабые геомагнитные возмущения в рамках нормальных показателей.

В понедельник, 31 июля, характер погоды сохранится, будет облачно, с прояснениями, возможны осадки. Столбик термометра будет держаться на отметке +25 +26 С.

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