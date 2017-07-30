В мире отмечают инициированный Беларусью день борьбы с торговлей людьми

Этот день отмечается ежегодно начиная с 2014 года. Он включен в международный календарь по инициативе Беларуси и приурочен к дате принятия Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми.

В 2017 году по инициативе Беларуси Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию приняла резолюцию, посвященную реализации плана. Ее соавторами стали 19 государств, представляющих все регионы мира.