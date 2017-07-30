Радик Юльякшин стал Заслуженным артистом Башкирии
Популярный певец башкирский эстрады получил звание Заслуженного артиста Башкортостана.
Популярный певец башкирский эстрады получил звание Заслуженного артиста Башкортостана.
Как стало известно на Йыйыне башкирской молодежи, который прошел на Графском озере в Баймакском районе, соответствующий указ уже подписан.
Посмотреть на любимого артиста собрались около десяти тысяч человек, а само выступление продолжалось больше полутора часов. Причем часть песен Радик Юльякшин спел вместе с румынским музыкантом Ионом.
Кроме Иона в концерте приняли участие
Победителем этноквеста стала команда Баймакского района — именно эти ребята набрали максимальное количество баллов по итогам всех соревнований. Мероприятие завершилось дискотекой, которая продлилась до поздней ночи.
Напомним, Йыйын башкирской молодежипроходил 29 июля. Праздник собрал около 50 команд из разных районов республики, а также из Челябинской, Оренбургской, Саратовской областей, Татарстана,
Источник: «Башинформ»