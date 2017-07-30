Сегодня в Хабаровске отметили День Военно-Морского Флота. У набережной им. адмирала Невельского состоялся парад кораблей и катеров Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО и Первого морского отряда Восточного округа войск национальной гвардии. Перед парадом губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, представители командования пограничного управления и Восточного округа войск национальной гвардии с катера поприветствовали флотские экипажи.

«Этот праздник дорог многим землякам — тем, кто охраняет морские рубежи России, кто ждет на берегу, кто строит корабли для нашей великой державы. Хабаровский край имеет непосредственное отношение к этому празднику. В регионе строят самые современные корабли для ВМФ России. Буквально неделю назад Тихоокеанский флот пополнился новым многоцелевым сторожевым кораблем — корветом “Совершенный”, построенном на Амурском судостроительном заводе. Два дня назад еще один корвет — “Громкий” — был выведен из цеха предприятия. На стапелях строятся еще два корабля этой серии. Я глубоко признателен военным морякам-дальневосточникам, ветеранам флота, судостроителям и судоремонтникам края за добросовестный труд во имя безопасности и могущества нашей Родины, приумножения ее морской мощи и военной славы», — отметил Вячеслав Шпорт.