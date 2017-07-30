В Хабаровске отметили день Военно-Морского флота
У набережной состоялся парад кораблей и показательные выступления.
У набережной состоялся парад кораблей и показательные выступления.
Сегодня в Хабаровске отметили День
Перед парадом губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, представители командования пограничного управления и Восточного округа войск национальной гвардии с катера поприветствовали флотские экипажи.
«Этот праздник дорог многим землякам — тем, кто охраняет морские рубежи России, кто ждет на берегу, кто строит корабли для нашей великой державы. Хабаровский край имеет непосредственное отношение к этому празднику. В регионе строят самые современные корабли для ВМФ России. Буквально неделю назад Тихоокеанский флот пополнился новым многоцелевым сторожевым кораблем — корветом “Совершенный”, построенном на Амурском судостроительном заводе. Два дня назад еще один корвет — “Громкий” — был выведен из цеха предприятия. На стапелях строятся еще два корабля этой серии. Я глубоко признателен военным
После торжественной церемонии состоялись показательные выступления сотрудников Пограничного управления ФСБ России и военнослужащих Восточного округа войск национальной гвардии по ликвидации