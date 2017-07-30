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11:05 (мск), источник: Sputnik.by

Под Минском пройдет детский фестиваль, организованный МЧС

Об идее детского фестиваля, который пройдет под Минском в воскресенье, 30 июля, в рамках акции МЧС «Гордимся, что научили!», на радио Sputnik Беларусь рассказал начальник центра пропаганды и обучения минского областного управления МЧС Николай Делендик.

Источник: Sputnik.by

На берегу Дубровского водохранилища в Смолевичском районе пройдет первый детский фестиваль подобного масштаба, который будет нести не только развлекательную, но и познавательную цель.

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Проходит он в рамках республиканской акции МЧС Беларуси «Гордимся, что научили!», которая длится уже почти год. Задача акции — мотивировать родителей обучать детей правилам безопасности. Основная аудитория — родители детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также сами дети.

«На фестивале будет множество различных направлений. Будет парад ростовых кукол, нашумевшее шоу “Трансформеры”, будет аква-бой, также будет и пожарная аварийно-спасательная техника с демонстрацией ее возможностей. Родители и дети смогут не только посмотреть, но и некоторыми приспособлениями попробовать выполнить задания, которые выполняют спасатели каждый день», — рассказал Делендик.

Можно будет надеть и боевую одежду спасателей, подать воду из пожарного шланга, прокатиться на лодке со спасателями, подняться в воздух на автоподъемнике, посидеть за рулем пожарного автомобиля. Предусмотрена специальная «дымовая комната», в которой будет имитирована ситуация на пожаре. В нее гости смогут зайти, надев специальные аппараты со сжатым воздухом, и ощутить, что испытывает спасатель, когда работает в задымленном помещении.

«В первую очередь, цель нашего фестиваля, это не развлечь. А в игровой и развлекательной форме научить наших людей, как родителей, так и детей, основам безопасности. Это самое главное. Это будущее наших семей, нашей страны», — сказал Делендик.

Во время фестиваля будут организованы специальные мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, по организации действий на пожаре, по оказании помощи на воде. Кроме того, будут работать игровые и танцевальные зоны с аниматорами, развлекать детей и погружать в сказочный мир будут и необычные ходулисты. Дети смогут попрыгать на батутах и порезвиться на надувных горках, сыграть в реальном времени в известную игру «Майнкрафт» максимально приближенную к настоящей, стать футболистами с Миньонами и многое другое. Подобный фестиваль в Беларуси проходит впервые. Начнется он 30 июля в 12.00.

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