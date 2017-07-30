Дождливая рабочая неделя с грозами ожидает гостей и жителей Иркутска
Температура воздуха будет колебаться от +25 до +27°C.
Температура воздуха будет колебаться от +25 до +27°C.
Дожди прогнозируют в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от +25 до +27°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 31 июля, малооблачно, ожидаются дожди, грозы. Температура воздуха составит +25°C. Ветер
Во вторник, 1 августа, будет малооблачно, возможны небольшие дожди, грозы. Столбик термометра покажет +27°C. Ветер
В среду, 2 августа, днем ясно, вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет около +27°C. Ветер
В четверг, 3 августа, будет ясно, днем возможен дождь. Столбик термометра установится на отметке +27°C. Ветер северный, 2 м/с.
В пятницу, 4 августа, малооблачно. За окном будет +27°C. Ветер