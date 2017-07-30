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10:28 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дождливая рабочая неделя с грозами ожидает гостей и жителей Иркутска

Температура воздуха будет колебаться от +25 до +27°C.

Источник: IrkutskMedia.ru

Дожди прогнозируют в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от +25 до +27°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 31 июля, малооблачно, ожидаются дожди, грозы. Температура воздуха составит +25°C. Ветер северо-западный, 2 м/с.

Во вторник, 1 августа, будет малооблачно, возможны небольшие дожди, грозы. Столбик термометра покажет +27°C. Ветер северо-восточный, 1 м/с.

В среду, 2 августа, днем ясно, вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет около +27°C. Ветер юго-восточный, 2 м/с.

В четверг, 3 августа, будет ясно, днем возможен дождь. Столбик термометра установится на отметке +27°C. Ветер северный, 2 м/с.

В пятницу, 4 августа, малооблачно. За окном будет +27°C. Ветер северо-восточный, 1−2 м/с.

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