Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
Анджелина Джоли рассказала, как перенесла паралич лицевого нерва
Решение России может стать первым в серии ударов по США Трампа
В России изменят закон «О теплоснабжении»
Матвеев показал очень романтичное фото с Боярской
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
Россиянин повредил 40 автомобилей в Польше
Переодевание за рулем автомобиля: последствия
СМИ: Андрей Кончаловский рассказал о семейной драме
Губернатор Запорожья: Растут протестные настроения
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
Матвеев показал очень романтичное фото с Боярской
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10:43 (мск), источник: Водитель Петербурга

Въезд в Кронштадт закрыт

Огромный поток автомобилей, породивший пробку на внутреннем и внешнем кольце КАД, стал причиной закрытия въезда в Кронштадт утром 30 июля. Об этом сообщают очевидцы в «Яндекс. Разговорчиках».

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе администрации Кронштадтского района. Решение приняли из-за невозможности разместить всех желающих автомобилистов на парковках города. Количество мест для стоянки ограничено.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кронштадте будет организовано 1300 парковочных мест для гостей города.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, действует ограничение, о котором автомобилистов предупреждали заранее.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Летнее пробкостояние: как в Петербурге развели мосты днем
Трамп заявил о разочаровании бездействием Китая по проблеме КНДР
Польша ответила на запуск санкций Евросоюза в отношении себя
Китай продемонстрировал новейшую технику на военном параде
На месте крушения сухогруза вблизи Крыма возобновились поиски
СМИ: арабские страны обсудят новые санкции против Катара
Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
В ночном клубе в Германии произошла стрельба
Спорт
«Барселона» и «Реал» красиво заканчивают американское турне Первое класико в истории, прошедшее на территории США, оправдало все ожидания
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Необычная трешка в новостройке: реальный пример
На крупного московского застройщика завели уголовное дело
В России изменят закон «О теплоснабжении»
Пожаловавшаяся Путину жительница Мытищ получит новое жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь