Въезд в Кронштадт закрыт

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе администрации Кронштадтского района. Решение приняли из-за невозможности разместить всех желающих автомобилистов на парковках города. Количество мест для стоянки ограничено.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кронштадте будет организовано 1300 парковочных мест для гостей города.