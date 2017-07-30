Въезд в Кронштадт закрыт
Огромный поток автомобилей, породивший пробку на внутреннем и внешнем кольце КАД, стал причиной закрытия въезда в Кронштадт утром 30 июля. Об этом сообщают очевидцы в «Яндекс. Разговорчиках».
Огромный поток автомобилей, породивший пробку на внутреннем и внешнем кольце КАД, стал причиной закрытия въезда в Кронштадт утром 30 июля. Об этом сообщают очевидцы в «Яндекс. Разговорчиках».
Информацию об этом подтвердили в
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кронштадте будет организовано 1300 парковочных мест для гостей города.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, действует ограничение, о котором автомобилистов предупреждали заранее.