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11:51 (мск), источник: НТА-Приволжье

МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области в связи с жарой 30 июля

Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров.

МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области в связи с жарой 30 июля.

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», из-за жары повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с возникновением природных пожаров.

Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

Увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с перевозкой опасных грузов, отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, нарушениями в работе ж/д транспорта в результате деформации железнодорожного полотна. Прогнозируется увеличение количества аварий на маломерных судах.

Напомним, что четвертый класс пожароопасности лесов установлен в Навашино Нижегородской области.

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