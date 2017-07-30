МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области в связи с жарой 30 июля
Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров.
Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров.
МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области в связи с жарой 30 июля.
Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»,
Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.
Увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с перевозкой опасных грузов, отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, нарушениями в работе ж/д транспорта в результате деформации железнодорожного полотна. Прогнозируется увеличение количества аварий на маломерных судах.
Напомним, что четвертый класс пожароопасности лесов установлен в Навашино Нижегородской области.