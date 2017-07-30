Белорусские ракетчики посоревнуются на С-300 за «Ключи от неба»

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Международный армейский конкурс зенитных ракетных войск «Ключи от неба» стартовал в воскресенье на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщила пресс-служба Южного военного округа РФ.

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В соревнованиях принимают участие военнослужащие из Беларуси, России, Казахстана и Китая. Сегодня на полигоне Ашулук состоялось торжественное открытие международного конкурса, в мероприятии приняли участие высшие чины Вооруженных сил РФ.

В рамках соревнований расчеты зенитно-ракетных систем С-300 будут состязаться в маневрах в составе дивизиона, вождении военных автомобилей МАЗ, заряжании пусковой установки и отражении воздушного удара «противника» — всего четыре этапа.

На время соревнований на полигоне развернута экспозиция современного вооружения войск ПВО, а также информационные стенды оборонных предприятий и учебных заведений РФ.