Белорусские ракетчики посоревнуются на С-300 за «Ключи от неба»
Международный армейский конкурс в этом году пройдет на 22 полигонах пяти стран с 29 июля по 12 августа.
Международный армейский конкурс в этом году пройдет на 22 полигонах пяти стран с 29 июля по 12 августа.
МИНСК, 30 июл — Sputnik. Международный армейский конкурс зенитных ракетных войск «Ключи от неба» стартовал в воскресенье на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщила
В соревнованиях принимают участие военнослужащие из Беларуси, России, Казахстана и Китая. Сегодня на полигоне Ашулук состоялось торжественное открытие международного конкурса, в мероприятии приняли участие высшие чины Вооруженных сил РФ.
В рамках соревнований расчеты
На время соревнований на полигоне развернута экспозиция современного вооружения войск ПВО, а также информационные стенды оборонных предприятий и учебных заведений РФ.
Армейские международные игры в текущем году состоятся на 22 полигонах в Азербайджане, Беларуси, России, Казахстане и Китае. Соревнования продлятся две недели — с 29 июля по 12 августа.