День ВМФ в Приморье: вальс на воде, звуки оркестра и поздравление от царя Нептуна

День Военно-морского флота встретили во Владивостоке сегодня, 30 июля, парадом кораблей ТОФ, театрализованными представлениями и живой музыкой. Увидеть военно-морской парад вышли тысячи гостей и жителей приморской столицы. Как встретили праздник «в тельняшке» в Приморье — в фоторепортаже ИА PrimaMedia.

Напомним, День Военно-морского флота во Владивостоке отмечают уже 78 лет. В 1939 году по городу впервые прошли колонны корабельных экипажей и роты курсантов, и с каждым годом появлялись новые традиции празднования. Привычного нам Нептуна раньше называли Черномором, и в его свите было всего два копьеносца.