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11:19 (мск), источник: PrimaMedia.ru

День ВМФ в Приморье: вальс на воде, звуки оркестра и поздравление от царя Нептуна

Фоторепортаж.

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Владивосток, 30 июля, PrimaMedia.

День Военно-морского флота встретили во Владивостоке сегодня, 30 июля, парадом кораблей ТОФ, театрализованными представлениями и живой музыкой. Увидеть военно-морской парад вышли тысячи гостей и жителей приморской столицы. Как встретили праздник «в тельняшке» в Приморье — в фоторепортаже ИА PrimaMedia.

Напомним, День Военно-морского флота во Владивостоке отмечают уже 78 лет. В 1939 году по городу впервые прошли колонны корабельных экипажей и роты курсантов, и с каждым годом появлялись новые традиции празднования. Привычного нам Нептуна раньше называли Черномором, и в его свите было всего два копьеносца.

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