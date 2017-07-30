Сильный ветер при грозах прогнозируют синоптики 31 июля в Челябинской области

По информации местного ЦГМС, в ночь на понедельник в регионе местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы и туманы, будет плюс 11−16. Днем 31 июля в отдельных районах небольшие и умеренные осадки, грозы и град, воздух прогреется до 25−30, на юге — до 34 градусов. Ветер северный с переходом на южный, ночью порывы до 12, завтра днем — до 10−15, при грозах — до 20 метров в секунду.