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11:16 (мск), источник: dostup1.ru

Сильный ветер при грозах прогнозируют синоптики 31 июля в Челябинской области

На юге воздух прогреется до 34 градусов, на остальной территории будет плюс 25−30.

Источник: РИА "Новости"

Предстоящей ночью и завтра днем в Челябинской области при грозах возможно усиление ветра до 20 метров в секунду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации местного ЦГМС, в ночь на понедельник в регионе местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы и туманы, будет плюс 11−16. Днем 31 июля в отдельных районах небольшие и умеренные осадки, грозы и град, воздух прогреется до 25−30, на юге — до 34 градусов. Ветер северный с переходом на южный, ночью порывы до 12, завтра днем — до 10−15, при грозах — до 20 метров в секунду.

В Челябинске ближайшие сутки дождей не ожидается.

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