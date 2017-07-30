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11:13 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми собака помогла спасти тонущего в Каме хозяина

Когда мужчина ушёл под воду, пёс плавал около этого места, скулил и лаял, чем привлёк внимание отдыхавших на берегу.

Пермяки в социальных сетях сообщают, что 29 июля вечером в Перми, в районе железнодорожной станции Славянова из Камы достали мужчину без признаков жизни.

По имеющимся данным, как мужчина начал тонуть и ушёл под воду, не видел никто, кроме его пса. Как только хозяин головой погрузился в Каму, зверь начал плавать на месте ЧП, лаять и скулить. На него обратили внимание отдыхавшие на берегу. Они вызвали спасателей, и бросились на помощь, и достали на берег.

«Первые попытки реанимации были со стороны отдыхающих рядом, а дальше уже взялись за дело вызванные спасатели и наш товарищ. Вчетвером они минут 20 как минимум “откачивали” парня до приезда Скорой помощи. Слава богу, спасли! Жаль пса (скулил рядом и рвался к хозяину), не потерялся бы», — рассказала Марина Юшманова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пострадавший госпитализирован.

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