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11:34 (мск), источник: Водитель Петербурга

Мосты в Петербурге начали сводить раньше намеченного времени

В данный момент на Благовещенский мост уже начали пускать пешеходов.

Источник: РИА "Новости"

В Петербурге свели уже два моста. Как передает корреспондент «Водителя Петербурга», вслед за Благовещенским мостом были сведены пролеты Дворцового.

Соответственно, автомобильное движение по переправам могут запустить раньше намеченного времени. Напомним, что сведение мостов было запланировано на 11:50.

В данный момент на Благовещенский мост уже начали пускать пешеходов.

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