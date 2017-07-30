Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в ответ на санкции Россия ослабит США, «заберет» себе Европу
Жительнице Екатеринбурга сломали позвоночник во время массажа
Посол США выразил «категорическое возражение» против действий РФ
Как нас грабят платежные терминалы
СМИ: Барак Обама разводится с 53-летней женой
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
Россиянин повредил 40 автомобилей в Польше
Переодевание за рулем автомобиля: последствия
СМИ: в Кремле поведали, к чему приведут поставки оружия США Киеву
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
СМИ: Барак Обама разводится с 53-летней женой
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
14События недели в фотографиях
11:46 (мск), источник: Фонтанка

Пролетом авиации закончился Главный военно-морской парад в Петербурге

Корабельные залпы и пуски салютной батареи, установленной на пляже Петропавловской крепости, проводили парадную группу морской авиации, завершившей Главный военно-морской парад в Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

Как передают корреспонденты «Фонтанки», приуроченный к 321-й годовщине основания российского флота смотр военно-морских сил завершился одновременно на двух площадках: в акваториях Невы и Финского залива в Кронштадте. Над головами зрителей пролетели вертолеты, в том числе ударный Ми-24, которого неофициально называют «Крокодил», различные истребители, бомбардировщики, военно-транспортный АН-72, грузопассажирский АН-140 и летающая лодка — противолодочный самолет-амфибия Бе-12.

Читайте также
В Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад

Пилоты авиации Тихоокеанского флота оставили после себя шлейф цветных дымов — в небе над Финским заливом и Невой можно было наблюдать гигантский российский флаг.

Также впервые Северная столица принимает китайскую военную делегацию. Фрегат «Юньчен» и эсминец «Хэйфэй» 27 июня пришвартовались у набережной Лейтенанта Шмидта, а затем ушли в Кронштадт. 30 июля гости прошли в парадном строю российских боевых кораблей.

Принимал парад президент Владимир Путин, который прибыл на вертолете на площадку в Петропавловской крепости.

На Сенатской площади перед верховным главнокомандующим торжественным маршем прошли парадные расчеты военнослужащих ВМФ, после чего боевые корабли Балтийского, Северного, Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии прошли мимо трибуны у Медного всадника и зрительской площадки в Кронштадте. Последним по Неве прошел малый ракетный корабль «Серпухов», в средней гавани — крейсер «Маршал Устинов».

Всего в параде приняли участие более 90 кораблей. Флагман Северного флота атомный крейсер «Петр Великий» и самую большую подлодку в мире «Дмитрий Донской» показали Владимиру Путину по установленному на Сенатской площади экрану.

День ВМФ впервые отмечается в Петербурге так масштабно. Планируется, что Главный военно-морской парад отныне будет отмечаться в Северной столице ежегодно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Трансляция: День ВМФ в Петербурге
Трамп заявил о разочаровании бездействием Китая по проблеме КНДР
Польша ответила на запуск санкций Евросоюза в отношении себя
Китай продемонстрировал новейшую технику на военном параде
На месте крушения сухогруза вблизи Крыма возобновились поиски
СМИ узнали о возможных санкциях арабских стран против Катара
В Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад
В ночном клубе в Германии произошла стрельба
Спорт
«Барселона» и «Реал» красиво заканчивают американское турне Первое класико в истории, прошедшее на территории США, оправдало все ожидания
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
В России рухнул спрос на жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь