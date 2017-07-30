Воронежский госуниверситет попал в мировой академический рейтинг

Список составляли, анализируя цитируемость сотрудников различных университетов. Webometrics просмотрела показатели более 1000 российских вузов. Только 83 из них вошли в рейтинг. Воронежский государственный университет занял 23 место.

Рейтинг Webometrics Top Universities by Google Scholar Citations оценивает пять тысяч официальных профилей вузов по всему миру, а также почти миллион персональных страниц ученых в Академии Google. Это инструмент, который позволяет среди огромного количества научных трудов найти нужное исследование. Система оценивает текст каждой статьи, её автора, издание, в котором появилась статья, частоту цитирования работы в научной литературе.