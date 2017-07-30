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20:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский госуниверситет попал в мировой академический рейтинг

Воронежский госуниверситет вошел в мировой академический рейтинг Webometrics Top Universities by Google Scholar Citations, подготовленный испанской лабораторией Webometrics. Об этом со ссылкой на июльскую версию рейтинга сообщила пресс-служба вуза в четверг, 27 июля.

Источник: РИА "Воронеж"

Список составляли, анализируя цитируемость сотрудников различных университетов. Webometrics просмотрела показатели более 1000 российских вузов. Только 83 из них вошли в рейтинг. Воронежский государственный университет занял 23 место.

Рейтинг Webometrics Top Universities by Google Scholar Citations оценивает пять тысяч официальных профилей вузов по всему миру, а также почти миллион персональных страниц ученых в Академии Google. Это инструмент, который позволяет среди огромного количества научных трудов найти нужное исследование. Система оценивает текст каждой статьи, её автора, издание, в котором появилась статья, частоту цитирования работы в научной литературе.

Результаты будут использовать для определения критерия «Открытость университета» при формировании мирового рейтинга Webometrics Ranking Web of Universities.

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