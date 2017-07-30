В Воронеже первая рабочая неделя августа будет жаркой и без дождей

Понедельник, 31 июля 2017 года, отметится небольшими дождями. В ночное время в городе воздух прогреется до 21 градуса, а днем потеплеет до 24 градусов.

Со вторника по пятницу в Воронеже синоптики дождей не прогнозируют. В наш город вернется жаркое лето. Во вторник, 1 августа 2017 года, ночью столбики термометров замрут на цифре в 22 градуса. Днем при ясной погоде будет 29 градусов. В среду, 2 августа 2017 года, в ночное время в Воронеже потеплеет на пару градусов — до плюс 24-х. Днем также будет жарко — воздух прогреется до 29 градусов.