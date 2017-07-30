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20:59 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже первая рабочая неделя августа будет жаркой и без дождей

Публикуем прогноз погоды на ближайшие пять дней.

Источник: Новости Воронежа

Понедельник, 31 июля 2017 года, отметится небольшими дождями. В ночное время в городе воздух прогреется до 21 градуса, а днем потеплеет до 24 градусов.

Со вторника по пятницу в Воронеже синоптики дождей не прогнозируют. В наш город вернется жаркое лето. Во вторник, 1 августа 2017 года, ночью столбики термометров замрут на цифре в 22 градуса. Днем при ясной погоде будет 29 градусов. В среду, 2 августа 2017 года, в ночное время в Воронеже потеплеет на пару градусов — до плюс 24-х. Днем также будет жарко — воздух прогреется до 29 градусов.

В четверг, 3 августа 2017 года, ночью температура останется на прежнем уровне. А вот днем станет еще теплее — 31 градус со знаком плюс. Наконец, в пятницу, 4 августа 2017 года, в Воронеже ночью синоптики прогнозируют 24 градуса тепла. А днем столбики термометров будет достигать показателей в 30 градусов.

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