В Воронеже первая рабочая неделя августа будет жаркой и без дождей
Публикуем прогноз погоды на ближайшие пять дней.
Публикуем прогноз погоды на ближайшие пять дней.
Понедельник, 31 июля 2017 года, отметится небольшими дождями. В ночное время в городе воздух прогреется до 21 градуса, а днем потеплеет до 24 градусов.
Со вторника по пятницу в Воронеже синоптики дождей не прогнозируют. В наш город вернется жаркое лето. Во вторник, 1 августа 2017 года, ночью столбики термометров замрут на цифре в 22 градуса. Днем при ясной погоде будет 29 градусов. В среду, 2 августа 2017 года, в ночное время в Воронеже потеплеет на пару градусов — до плюс 24-х. Днем также будет жарко — воздух прогреется до 29 градусов.
В четверг, 3 августа 2017 года, ночью температура останется на прежнем уровне. А вот днем станет еще теплее — 31 градус со знаком плюс. Наконец, в пятницу, 4 августа 2017 года, в Воронеже ночью синоптики прогнозируют 24 градуса тепла. А днем столбики термометров будет достигать показателей в 30 градусов.