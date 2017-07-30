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14:00 (мск), источник: БЕЛТА

До 36 градусов тепла ожидается в Беларуси к середине следующей недели

В ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность. Ночью будет без осадков, днем по северо-западной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. Ветер ожидается западный, умеренный.

Источник: БЕЛТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 31 июля ожидается до 33 градусов тепла, 2 августа — до 36 градусов, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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В ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность. Ночью будет без осадков, днем по северо-западной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. Ветер ожидается западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 12−18 градусов выше нуля, днем — до 27−33 градусов.

По южной половине 1 августа, на большей части республики 2 августа воздух прогреется до 30−34 градусов выше нуля. В отдельных районах по югу 2 августа температура воздуха достигнет 35−36 градусов.

В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением в стране объявлен оранжевый уровень опасности.

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