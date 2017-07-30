До 36 градусов тепла ожидается в Беларуси к середине следующей недели
В ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность. Ночью будет без осадков, днем по
В ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность. Ночью будет без осадков, днем по
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 31 июля ожидается до 33 градусов тепла, 2 августа — до 36 градусов, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность. Ночью будет без осадков, днем по
По южной половине 1 августа, на большей части республики 2 августа воздух прогреется до 30−34 градусов выше нуля. В отдельных районах по югу 2 августа температура воздуха достигнет 35−36 градусов.
В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением в стране объявлен оранжевый уровень опасности.