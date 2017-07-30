До 36 градусов тепла ожидается в Беларуси к середине следующей недели

Источник: БЕЛТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 31 июля ожидается до 33 градусов тепла, 2 августа — до 36 градусов, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Читайте также Пропавшие в пятницу под Минском девочки нашлись

В ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность. Ночью будет без осадков, днем по северо-западной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. Ветер ожидается западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 12−18 градусов выше нуля, днем — до 27−33 градусов.

По южной половине 1 августа, на большей части республики 2 августа воздух прогреется до 30−34 градусов выше нуля. В отдельных районах по югу 2 августа температура воздуха достигнет 35−36 градусов.