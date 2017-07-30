Анна Седокова читала книгу Баян Есентаевой и плакала
Украинская
Украинская
Седокова опубликовала отзыв на своей странице в соцсети.
«Я сейчас лечу высоко над землей, читаю Вашу книгу и плачу, это я для фото собралась и улыбаюсь, потому что именно так Вы бы точно хотели.
Чтобы мы женщины не смотря ни на что, надевали самые красивые платья или юбки карандаши, расчесывали свои красивые волосы и продолжали.
Вы написали о том, о чем многие женщины молчат. Смерть, зависть, ненависть, боль. Стремление быть больше, чем тень своего мужчины.
Безумная Любовь к детям. Как их воспитывать правильно? Как не поломать? «Я всегда буду на твоей стороне» — это самые главные слова мамы своему ребенку.
Это прекрасная книга. У Вас удивительная жизнь. Она никогда не будет стандартной. И мне кажется, Вы меньше всего этого хотите", — написала Седокова.
Кроме того, Седокова отметила, что готова поддержать Баян Максаткызы, если она решит продолжать идею Дома мамы — места, где будущие мамы с сложными жизненными ситуациями могут временно пожить и переждать сложный период, не отказываясь от своих детей.
Напомним, презентация книги Есентаевой состоялась в ночь с 1 на 2 июля в Алматы.