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15:22 (мск), источник: Nur.kz

Анна Седокова читала книгу Баян Есентаевой и плакала

Украинская поп-дива, бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала о своих впечатлениях после прочтения книги казахстанского продюсера и актрисы Баян Есентаевой, сообщает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Седокова опубликовала отзыв на своей странице в соцсети.

«Я сейчас лечу высоко над землей, читаю Вашу книгу и плачу, это я для фото собралась и улыбаюсь, потому что именно так Вы бы точно хотели.

Чтобы мы женщины не смотря ни на что, надевали самые красивые платья или юбки карандаши, расчесывали свои красивые волосы и продолжали.

Вы написали о том, о чем многие женщины молчат. Смерть, зависть, ненависть, боль. Стремление быть больше, чем тень своего мужчины.

Безумная Любовь к детям. Как их воспитывать правильно? Как не поломать? «Я всегда буду на твоей стороне» — это самые главные слова мамы своему ребенку.

Это прекрасная книга. У Вас удивительная жизнь. Она никогда не будет стандартной. И мне кажется, Вы меньше всего этого хотите", — написала Седокова.

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Кроме того, Седокова отметила, что готова поддержать Баян Максаткызы, если она решит продолжать идею Дома мамы — места, где будущие мамы с сложными жизненными ситуациями могут временно пожить и переждать сложный период, не отказываясь от своих детей.

Напомним, презентация книги Есентаевой состоялась в ночь с 1 на 2 июля в Алматы.

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