Анна Седокова читала книгу Баян Есентаевой и плакала

Источник: Nur.kz

Седокова опубликовала отзыв на своей странице в соцсети.

«Я сейчас лечу высоко над землей, читаю Вашу книгу и плачу, это я для фото собралась и улыбаюсь, потому что именно так Вы бы точно хотели.

Чтобы мы женщины не смотря ни на что, надевали самые красивые платья или юбки карандаши, расчесывали свои красивые волосы и продолжали.

Вы написали о том, о чем многие женщины молчат. Смерть, зависть, ненависть, боль. Стремление быть больше, чем тень своего мужчины.

Безумная Любовь к детям. Как их воспитывать правильно? Как не поломать? «Я всегда буду на твоей стороне» — это самые главные слова мамы своему ребенку.

Это прекрасная книга. У Вас удивительная жизнь. Она никогда не будет стандартной. И мне кажется, Вы меньше всего этого хотите", — написала Седокова.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:52.54629629629629% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXIthUoBlRM/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Баян @bayanmaxatkyzy ❤️Я сейчас лечу высоко над землёй , читаю Вашу книгу и плачу , это я для фото собралась и улыбаюсь , потому что именно так Вы бы точно хотели . Чтобы мы женщины не смотря ни на что, надевали самые красивые платья или юбки карандаши , расчесывали свои красивые волосы и продолжали . Вы написали о том, о чем многие женщины молчат . Смерть , зависть, ненависть , боль . Стремление быть больше, чем тень своего мужчины . Безумная Любовь к детям . Как их воспитывать правильно ? Как не поломать ? "Я всегда буду на твоей стороне " - это самые главные слова мамы своему ребёнку ?? Это прекрасная книга . У Вас удивительная жизнь . Она никогда не будет стандартной . И мне кажется , Вы меньше всего этого хотите .) И если Вы когда нибудь захотите продолжать идею Дома Мамы , места где будущие мамы с сложными жизненными ситуациями могут временно пожить и переждать сложный период не отказываясь от своих деток , знайте я с Вами ! Мы обязательно должны это продолжить ❤#моярецензияокнигебаян #обомнеинетолько p.s. Подскажите пожалуйста есть ли такие места для мамочек в вас в регионе ❤️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Post udostępniony przez ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-29T15:50:00+00:00">29 Lip, 2017 o 8:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, Седокова отметила, что готова поддержать Баян Максаткызы, если она решит продолжать идею Дома мамы — места, где будущие мамы с сложными жизненными ситуациями могут временно пожить и переждать сложный период, не отказываясь от своих детей.