В 5 южноуральских городах объявлено предупреждение о загрязнении воздуха
Оно будет действовать до семи часов вечера понедельника, 31 июля.
Оно будет действовать до семи часов вечера понедельника, 31 июля.
В пяти городах Челябинской области возможны не благоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе метеоусловия (НМУ), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По данным регионального Минэкологии, в Сатке предупреждение о НМУ первой степени опасности объявлено с семи часов вечера 29 июля, Карабаше, Коркино и Челябинске — с 30 июля, в Троицке — с восьми утра 31 июля. В этих городах до вечера понедельника в приземном слое атмосферы будут скапливаться промышленные выбросы и автомобильные выхлопы.
Как говорится в сообщении, такие метеоусловия спровоцированы слабым ветром неблагоприятного направления и ночной инверсией.
Промышленным предприятиям перечисленных городов предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух. МЧС рекомендует населению употреблять как можно больше воды или
Добавим, по данным Челябинского ЦГМС, 31 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются дожди — от небольших до умеренных, местами с грозами и градом, при грозах порывы ветра до 15−20 метров в секунду.
В МЧС напоминают, что во время дождя с грозами и усилением ветра необходимо избегать нахождения рядом с деревьями и парковать автомобили под ними. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, линиям электропередачи. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте.