В 5 южноуральских городах объявлено предупреждение о загрязнении воздуха

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В пяти городах Челябинской области возможны не благоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе метеоусловия (НМУ), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным регионального Минэкологии, в Сатке предупреждение о НМУ первой степени опасности объявлено с семи часов вечера 29 июля, Карабаше, Коркино и Челябинске — с 30 июля, в Троицке — с восьми утра 31 июля. В этих городах до вечера понедельника в приземном слое атмосферы будут скапливаться промышленные выбросы и автомобильные выхлопы.

Как говорится в сообщении, такие метеоусловия спровоцированы слабым ветром неблагоприятного направления и ночной инверсией.

Промышленным предприятиям перечисленных городов предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух. МЧС рекомендует населению употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски, не выходить из дома без серьезной причины. В случае одышки, кашля и бессонницы — обращаться к врачу. Органам местного самоуправления рекомендовано использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров уровня загрязнения воздуха.

Добавим, по данным Челябинского ЦГМС, 31 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются дожди — от небольших до умеренных, местами с грозами и градом, при грозах порывы ветра до 15−20 метров в секунду.