Три сотни бутылок вина уничтожат в Актау
Общая сумма товара составила около 250 тысяч тенге.
Общая сумма товара составила около 250 тысяч тенге.
Как рассказала Гульмира Суйеуова, судья Специализированного административного суда Актау, при проверке в одном из ТОО установлено, что в числе реализуемого товара имеется алкогольная продукция с
Во время контрольной закупки в ТОО сотрудниками управления по противодействию теневой экономики специальной экономической зоны ДГД по Мангистауской области выявили, что на 300 бутылках вина
Общая сумма товара составила около 250 тысяч тенге. Все триста бутылок отправлены на заключение экспертам. Представитель ТОО в суде пояснил, что продавец склада по ошибке продал алкогольную продукцию старого образца..
Постановлением суда представитель ТОО признан по статье 283 части 2 КоАП РК (Оборот подакцизных товаров, подлежащих маркировке акцизными и (или)
Нарушитель должен будет выплатить штраф в размере 200 МРП, то есть 453 800 тенге с конфискацией алкогольной продукции, также с лишением лицензии по хранению и розничной реализации алкоголя на территории ее производства. Алкогольная продукция в количестве 300 бутылок вина суд постановил конфисковать и уничтожить. Приговор суда вступил в законную силу.