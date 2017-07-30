Три сотни бутылок вина уничтожат в Актау

Источник: 365info.kz

Как рассказала Гульмира Суйеуова, судья Специализированного административного суда Актау, при проверке в одном из ТОО установлено, что в числе реализуемого товара имеется алкогольная продукция с учетно-контрольными марками неустановленного образца, сообщает Лада.kz.

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Во время контрольной закупки в ТОО сотрудниками управления по противодействию теневой экономики специальной экономической зоны ДГД по Мангистауской области выявили, что на 300 бутылках вина учетно-контрольные марки старого образца.

Общая сумма товара составила около 250 тысяч тенге. Все триста бутылок отправлены на заключение экспертам. Представитель ТОО в суде пояснил, что продавец склада по ошибке продал алкогольную продукцию старого образца..



Постановлением суда представитель ТОО признан по статье 283 части 2 КоАП РК (Оборот подакцизных товаров, подлежащих маркировке акцизными и (или) учетно-контрольными марками, совершенный в виде хранения, реализации и (или) транспортировки подакцизной продукции без акцизных и (или) учетно-контрольных марок, а равно с марками неустановленного образца и (или) не поддающимися идентификации).