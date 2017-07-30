МЧС по РТ: В Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер
Сегодня вечером и завтра пройдут грозы с кратковременным усилением ветра до 23 м/с, местами возможен град.
Сегодня вечером и завтра пройдут грозы с кратковременным усилением ветра до 23 м/с, местами возможен град.
(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий, сообщает
Сегодня вечером и завтра на территории Татарстана ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра до 23 м/с. В отдельных районах возможен град.
МЧС по РТ рекомендует в случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегать нахождения рядом с рекламными щитами, деревьями и линиями электропередачи. Не стоять возле непрочных навесов, карнизов домов и витрин. Во избежание получения травм необходимо спрятаться от непогоды в подъезд или подвал здания.