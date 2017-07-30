В Беларуси вступили в силу новые законы в области технического нормирования

Как сообщила пресс-служба Госстандарта, вступилив силу Закон «О техническом нормировании и стандартизации» (новая редакция) и Закон «Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия», принятые 24 октября 2016 года.

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Предпосылками к пересмотру действующего в стране законодательства в сфере технического нормирования, стандартизации, оценки соответствия и аккредитации явились имплементация норм Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и накопленная на протяжении более чем 10 лет правоприменительная практика. Новые законы, так же как и предыдущие редакции, базируются на соглашениях Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле и по санитарным и фитосанитарным мерам, учитывают принципы региональной, в том числе европейской, стандартизации и подходов к техническому регулированию в Европейском союзе.

При подготовке новых законодательных актов была реализована концепция перехода от рамочного к непосредственному, комплексному и системному регулированию этих важнейших для экономики и общества сфер. Максимальная конкретизация положений непосредственно в данных законодательных актах позволяет избежать отсылок к множеству документов, что было присуще их предыдущим редакциям, и таким образом сделать модель технического регулирования более упорядоченной, открытой и прозрачной.

Кратко характеризуя новую редакцию закона «О техническом нормировании и стандартизации», следует отметить, что он претерпел существенную трансформацию в части понятийного аппарата.

В законе четко установлены категории технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь (ТНПА) и их юридическая сила.

Помимо технических регламентов Республики Беларусь, технических кодексов установившейся практики (ТКП), государственных стандартов, технических условий и стандартов организаций, к ним теперь относятся и общегосударственные классификаторы. Особенностью всех перечисленных категорий документов является то, что они принимаются уполномоченными органами или юридическими лицами Республики Беларусь.

Международные, межгосударственные и другие региональные стандарты, а также иные документы в сфере технического нормирования и стандартизации (Директивы, Решения, своды правил, правила и т. д. ) — это документы в области технического нормирования и стандартизации, не являющиеся ТНПА Республики Беларусь.

Технические регламенты Таможенного союза (ЕАЭС) — это самостоятельные источники правового регулирования отношений в сфере технического нормирования и стандартизации на территории Республики Беларусь. Они составляют право ЕАЭС и не требуют имплементации в национальное законодательство, выполнения дополнительных процедур по их введению. Эти документы обязательны, действуют в нашей стране, как и в других государствах-членах ЕАЭС, напрямую, без изъятий.

В части применения обязательными, как и прежде, являются технические регламенты Республики Беларусь и добавлены общегосударственные классификаторы.

Ко всем другим категориям ТНПА применяется принцип добровольности в качестве общего правила. Установлено только несколько конкретных случаев, когда они становятся обязательными.

Следует подчеркнуть, что новая редакция закона существенно ограничивает круг вопросов, регулируемых ТКП, не допуская включения в них требований, касающихся осуществления административных процедур, подменяющих нормативные правовые акты, устанавливающие общеобязательные правила. ТКП разрабатываются только в целях реализации требований технических регламентов Республики Беларусь и (или) упорядочения процессов разработки, производства, эксплуатации, хранения, реализации и утилизации продукции или выполнения работ, оказания услуг.

Что касается закона «Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия» (взамен действующего Закона Республики Беларусь «Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации»), то в нем устанавливается, что обязательному подтверждению соответствия продукция, услуга, компетентность персонала могут подлежать при наличии следующих оснований: на них действуют технические регламенты, в которых предусмотрено обязательное подтверждение соответствия, либо обязательное подтверждение соответствия введено с целью принятия оперативных мер регулирования.

Новый закон существенно расширяет круг документов, на соответствие которым может проводиться оценка соответствия. Кроме технических регламентов и государственных стандартов, ими могут быть технические условия, международные, межгосударственные и другие региональные стандарты, а также внешнеторговые договоры. Такой подход позволяет расширить правовое поле для добровольной сертификации, содействия экспортным поставкам отечественной продукции.

С учетом норм Договора о ЕАЭС, технических регламентов ЕАЭС к таким формам оценки соответствия, как сертификация и декларирование соответствия, добавлены испытания, которые могут быть применяться как самостоятельно, так и в составе сертификации или декларирования соответствия.

Закон детализирует формы и процедуры оценки соответствия, а также права и обязанности субъектов.

Аккредитация органов по оценке соответствия выделена из состава оценки соответствия, и этой деятельности посвящена самостоятельная глава, которая отличается от соответствующей главы действующего закона как по объему, так и по содержанию нормативных предписаний.

Важно отметить, что новый закон сокращает ряд административных процедур (приостановление и возобновление действия сертификата соответствия, сертификата компетентности и аттестата аккредитации по инициативе заинтересованного субъекта, а также продление срока действия этих документов).

Для обеспечения перехода на новую законодательную основу в сфере технического нормирования, стандартизации, оценки соответствия и аккредитации разработан целый ряд проектов нормативных правовых актов, которые либо являются новыми, либо вносят изменения в уже действующие. Часть из них уже принята, остальные находятся на завершающих стадиях согласования.