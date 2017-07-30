В Омске прошел крестный ход в честь годовщины Дня Крещения Руси — фоторепортаж
Все верующие Омска 30 июля отмечают праздник годовщины крещения Руси.
Все верующие Омска 30 июля отмечают праздник годовщины крещения Руси.
В знак своей веры и благодарности своим предкам жители города вышли на крестный ход.
Напомним, что божественная литургия состоялась в Успенском соборе. Служба началась в 9 часов. Затем начался крестный ход от Успенского собора до Ильинской горки, во время которого омичи останавливались у часовен и читали молитвы.