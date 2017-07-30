Казахстанскую студентку задержали в Китае из-за текста Корана

Источник: Nur.kz

28 июля, 19-летнюю студентку из Казахстана Акку Еренбек задержали на пограничном пункте Майкапчагай — Жеменей, сообщает Qamshy.kz со ссылкой на информационное агентство rfa.org.

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В мобильном телефоне выпускницы Восточно-Казахстанского государственного университета им. Аманжолова сотрудники органов безопасности обнаружили тексты, которые посчитали экстремистскими.

Помимо Корана, в телефоне девушки был роман «Преступление». Его автор, Кажыгумар Шабданулы, провел 40 лет в китайской тюрьме по обвинению в организации восстания национальных меньшинств и шпионаже. Роман «Преступление» был издан Всемирной ассоциацией казахов.