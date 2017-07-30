В Хоперском заповеднике откроют велотропу
Посетители смогут проехать на велосипеде 26 км.
Посетители смогут проехать на велосипеде 26 км.
В Хоперском заповеднике открывают велотропу «Тур де Хопер». Посетители смогут впервые проехать по ней на официальной церемонии открытия во вторник, 1 августа. Сообщение об этом появилось в группе заповедника «ВКонтакте» в субботу, 29 июля.
— Протяженность маршрута — 26 км туда и обратно. Предусмотрены тематические остановки, там размещена информация о животных, обитающих в заповеднике. Предлагается сравнить свои возможности с их возможностями. Например, дано расстояние до следующей точки и время, за которое его преодолеют лось, ящерица или выхухоль, — рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в
Всех желающих приглашают проехать по велотропе во время официального открытия. Сбор во вторник, 1 августа, в 09:00 у Центральной усадьбы заповедника в поселке Варварино Новохоперского района. Кроме велосипеда, с собой советуют взять воду, средство от насекомых и головной убор. Наденьте удобную туристическую одежду: длинные штаны, кроссовки и футболку. Детей младше 14 лет на маршрут не допускают.