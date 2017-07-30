В Хоперском заповеднике откроют велотропу

В Хоперском заповеднике открывают велотропу «Тур де Хопер». Посетители смогут впервые проехать по ней на официальной церемонии открытия во вторник, 1 августа. Сообщение об этом появилось в группе заповедника «ВКонтакте» в субботу, 29 июля.

— Протяженность маршрута — 26 км туда и обратно. Предусмотрены тематические остановки, там размещена информация о животных, обитающих в заповеднике. Предлагается сравнить свои возможности с их возможностями. Например, дано расстояние до следующей точки и время, за которое его преодолеют лось, ящерица или выхухоль, — рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе заповедника.