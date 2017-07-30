Молдавские красавицы, вскружившие голову известным деятелям России

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. За каждым успешным мужчиной стоит, как правило, женщина, которая и «толкает» его на подвиги. Ведь с появлением женщины у мужчин усиливается солнечная энергетика, его мысли успокаиваются, происходит постановка целей, тем временем в женщине просыпается ее самая суть — женственность, окутанная лучистыми вибрациями жизни… К чему мы столько лирики?

Читайте также Ученые назвали лучшие для женщин страны

Сегодня мы хотим рассказать о женщинах-молдаванках, повлиявших на ход русской истории.

Sputnik публикует подборку сведений об уроженках Молдовы и этнических молдаванках, имевших прямое отношение к историческим процессам в России и известным представителям этой страны. При составлении списка журналисты апеллировали к труду Владислава Гросула.

Также читайте об истории Молдовы: как выглядело самое первое знамя нашей страны>>>.

1. Начнем с наиболее известного примера. Елена Волошанка, дочь Штефана Великого, стала женой Ивана Молодого, сына великого князя Московского и царя всея Руси Ивана Третьего. Сын этой пары Дмитрий, то есть внук самого знаменитого молдавского господаря, мог взойти на русский престол. Но не свершилось — Елену обвинили в заговоре и вместе с сыном заточили в монастырь, а в Кремле победила партия Софьи Палеолог, второй жены Ивана Третьего. Для тех, кто не в курсе, личности Елены Стефановны и Ивана Ивановича легли в основу сказочных образов Елена Прекрасной и Ивана-царевича.

2. Мария Кантемир, дочь молдавского господаря Дмитрия Кантемира — последняя любовь Петра Великого. И здесь была возможность провозглашения наполовину молдаванина, — если бы у пары родился сын, — российским монархом. Но у Марии произошел выкидыш — их общий с Петром ребенок так и не появился на свет. Слухи того времени называли Екатерину Первую виновной в несчастье, приключившемся с молодой княжной — якобы, императрица приказала отравить любовницу своего мужа.

3. По словам Гросула, многие русские офицеры во время войн с османами, да и после них, брали в жены женщин из Молдовы. Мемуарист Филипп Вигель, которому Пушкин посвятил известное стихотворение о Кишиневе, писал: «Множество военных, весьма порядочных людей (…) переженились на молдаванках…». Вот, например, как сообщил Гросул корреспонденту Sputnik, первой женой видного русского писателя Александра Вельтмана, некоторое время служившего в Бессарабии, была молдаванка его троюродная сестра Анна Павловна Вейдель (1812−1847), которая родила ему в 1837 году дочь Надежду.

4. Иван Гартинг, с 1813 по 1817 год исполнявший обязанности военного, а затем и гражданского губернатора Бессарабии, в 1812 году женился на Елене Григорьевне Стурдзе, сестре господаря Молдовы Михаила Стурдзы. Для Елены, представительницы старинного греко-молдавского боярского рода, этот брак стал уже вторым. Ранее она была женой молдо-валашского дворянина Александра Гики, у них родился сын, Григорий Гика, в последствии побывавший на престоле Валахии и ставший последним господарем Молдовы.

Пророчества митрополита Варлаама о Молдове начинают сбываться>>>.

5. Как сообщил Гросул, матерью известного публициста и историка, общественного и политического деятеля Николая Тальберга была молдавская бессарабская дворянка Виктория Лазо, родственница героя Гражданской войны Сергея Лазо.