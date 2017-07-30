Телохранители спасли Джона Малковича от поклонников в аптеке Астаны
Телохранители спасли известного голливудского актера, продюсера и режиссера Джона Малковича от поклонников в аптеке в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Телохранители спасли известного голливудского актера, продюсера и режиссера Джона Малковича от поклонников в аптеке в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Об инциденте рассказал директор ассоциации телохранителей Канат Оразалинов.
«Джон Малкович из отеля Marriot направлялся в ТРЦ “Азия парк” в аптеку. Когда пришли в “Азия парк” он брал себе в аптеке пластырь и когда выходили, стояла толпа людей, произошел ажиотаж. Люди начали его дергать,
Он добавил, что такие случаи в их практике не редкость. Оразалинов также сообщил, что сначала личной охраны к актеру приставлено не было.
«В самом начале, когда он прилетел, его никто не охранял, потом
Сотрудники охранной фирмы предоставили видео, где Джон Малкович благодарит их за их работу.
Джон Малкович прилетел в Астану 26 июля. Как сообщается, актера в международном столичном аэропорту встречали