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15:36 (мск), источник: Tengrinews

Телохранители спасли Джона Малковича от поклонников в аптеке Астаны

Телохранители спасли известного голливудского актера, продюсера и режиссера Джона Малковича от поклонников в аптеке в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Об инциденте рассказал директор ассоциации телохранителей Канат Оразалинов.

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«Джон Малкович из отеля Marriot направлялся в ТРЦ “Азия парк” в аптеку. Когда пришли в “Азия парк” он брал себе в аптеке пластырь и когда выходили, стояла толпа людей, произошел ажиотаж. Люди начали его дергать, кто-то хотел с ним сфотографироваться. В это время мои два сотрудника попытались оттолкнуть людей. Я приехал проверить своих сотрудников, потом мы втроем окружили его оцеплением и с трудом вырвались из этой толпы и доставили его в отель», — рассказал директор ассоциации телохранителей Канат Оразалинов.

Он добавил, что такие случаи в их практике не редкость. Оразалинов также сообщил, что сначала личной охраны к актеру приставлено не было.

«В самом начале, когда он прилетел, его никто не охранял, потом какой-то случай произошел на ЭКСПО, после чего пригласили наших людей. Мы три дня находились рядом с ним», — добавил он.

Сотрудники охранной фирмы предоставили видео, где Джон Малкович благодарит их за их работу.

Джон Малкович прилетел в Астану 26 июля. Как сообщается, актера в международном столичном аэропорту встречали вице-министр культуры и спорта РК Аскар Баталов и президент XIII международного кинофестиваля «Евразия» Айман Мусаходжаева.

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