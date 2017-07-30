День ВМФ отметили в Иркутске

По главным улицам Иркутска под музыку военного оркестра прошла колонна ветеранов флота. Люди несли знамёна подразделений. Многие надели бережно хранимые бескозырки и парадную форму. На острове Юность организаторы парада наградили отличившихся членов ветеранских и патриотических организаций. Вручили им грамоты и благодарности. А затем на воду спустили венок в память о погибших моряках.