День ВМФ отметили в Иркутске
Вместе со всей страной жители Прибайкалья отметили день ВМФ.
Вместе со всей страной жители Прибайкалья отметили день ВМФ.
По главным улицам Иркутска под музыку военного оркестра прошла колонна ветеранов флота. Люди несли знамёна подразделений. Многие надели бережно хранимые бескозырки и парадную форму. На острове Юность организаторы парада наградили отличившихся членов ветеранских и патриотических организаций. Вручили им грамоты и благодарности. А затем на воду спустили венок в память о погибших моряках.
— Это память о молодости. Наша молодость прошла. Становление человека прошло у нас в