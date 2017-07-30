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21:39 (мск), источник: Вести Иркутск

День ВМФ отметили в Иркутске

Вместе со всей страной жители Прибайкалья отметили день ВМФ.

Источник: Вести Иркутск

По главным улицам Иркутска под музыку военного оркестра прошла колонна ветеранов флота. Люди несли знамёна подразделений. Многие надели бережно хранимые бескозырки и парадную форму. На острове Юность организаторы парада наградили отличившихся членов ветеранских и патриотических организаций. Вручили им грамоты и благодарности. А затем на воду спустили венок в память о погибших моряках.

— Это память о молодости. Наша молодость прошла. Становление человека прошло у нас в Военно-морском флоте, — говорит житель Иркутска Николай Котельников.

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