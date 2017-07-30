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21:34 (мск), источник: Вести Иркутск

Паром «Семён Батагаев» сломался на Ольхоне

На переправе МРС-Ольхон сломался один из трёх паромов. И это в разгар туристического сезона.

Источник: Вести Иркутск

Как сообщают отдыхающие, очереди переправиться с материка на остров или обратно людям приходится ждать несколько часов, а то и сутки. Два оставшиеся исправными парома не могут справиться с потоком туристов.

Кстати, сломался паром «Семён Батагаев», который в нынешней навигации работает впервые. На службу он заступил в начале июня. Судно было построено два года назад Усольским РЭУ. Когда «Батагаева» отремонтируют и он снова может встать на маршрут пока неизвестно.

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