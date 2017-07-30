Паром «Семён Батагаев» сломался на Ольхоне

Как сообщают отдыхающие, очереди переправиться с материка на остров или обратно людям приходится ждать несколько часов, а то и сутки. Два оставшиеся исправными парома не могут справиться с потоком туристов.

Кстати, сломался паром «Семён Батагаев», который в нынешней навигации работает впервые. На службу он заступил в начале июня. Судно было построено два года назад Усольским РЭУ. Когда «Батагаева» отремонтируют и он снова может встать на маршрут пока неизвестно.