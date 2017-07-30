Омичи нашли в лесу кладбище йогуртов

Откуда посреди леса взялась целая свалка, неизвестно, а находится она неподалеку от села Петровка.

По словам омича, выложившего фото в паблике «Аварийный Омск», на баночках стоит маркировка 2013 года, что навело комментаторов на мысль, что выбрасываются они там давно.

«Просрочка из магазина передается торговым представителям/водителям, а уже они выбрасывают так. Ибо обратно на производство оно не возвращается», — предполагает Юрий Горбатов.