Растения Антарктики защитят людей от ультрафиолета

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Исследователи из Университета де Сантьяго де Чили изучали два вида цветковых растений Антарктики: колобантус кито (Colobanthus quitensis) и луговик антарктический (Deschampsia antarctica). Оба растения могут выдерживать очень интенсивное ультрафиолетовое излучение. В обоих, особенно в первом из них, ученые нашли большое количество антиоксидантных ферментов: супероксиддисмутазы и пероксидаз.

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По словам исследователей, полученные ими результаты можно будет использовать при производстве солнцезащитных кремов и для выведения более устойчивых к воздействию ультрафиолета сортов растений.