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20:05 (мск), источник: Индикатор

Растения Антарктики защитят людей от ультрафиолета

Чилийские биологи обнаружили в растениях, встречающихся на территории Антарктики, вещества, защищающие их от воздействия средневолнового ультрафиолетового излучения. Работа ученых опубликована в журнале Frontiers in Plant Science.

Источник: Reuters

Исследователи из Университета де Сантьяго де Чили изучали два вида цветковых растений Антарктики: колобантус кито (Colobanthus quitensis) и луговик антарктический (Deschampsia antarctica). Оба растения могут выдерживать очень интенсивное ультрафиолетовое излучение. В обоих, особенно в первом из них, ученые нашли большое количество антиоксидантных ферментов: супероксиддисмутазы и пероксидаз.

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По словам исследователей, полученные ими результаты можно будет использовать при производстве солнцезащитных кремов и для выведения более устойчивых к воздействию ультрафиолета сортов растений.

«Они найдут применение в недалеком будущем. Например, для растений, которые не выдерживают высокого уровня излучения: эта генетическая информация может пригодиться, чтобы сделать их более выносливыми», — прокомментировал руководитель исследования, биолог из Университета де Сантьяго де Чили Густаво Суньига.

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