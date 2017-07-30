Растения Антарктики защитят людей от ультрафиолета

Исследователи из Университета де Сантьяго де Чили изучали два вида цветковых растений Антарктики: колобантус кито (Colobanthus quitensis) и луговик антарктический (Deschampsia antarctica). Оба растения могут выдерживать очень интенсивное ультрафиолетовое излучение. В обоих, особенно в первом из них, ученые нашли большое количество антиоксидантных ферментов: супероксиддисмутазы и пероксидаз.
По словам исследователей, полученные ими результаты можно будет использовать при производстве солнцезащитных кремов и для выведения более устойчивых к воздействию ультрафиолета сортов растений.
«Они найдут применение в недалеком будущем. Например, для растений, которые не выдерживают высокого уровня излучения: эта генетическая информация может пригодиться, чтобы сделать их более выносливыми», — прокомментировал руководитель исследования, биолог из Университета де Сантьяго де Чили Густаво Суньига.