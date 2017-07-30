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20:12 (мск), источник: РИАЦ

В начале недели в Волгограде ожидаются дожди и грозы

В начале недели в Волгограде ожидаются дожди и грозы.

Источник: РИАЦ

Осадки и порывистый ветер, начавшиеся в выходные, немного сбавили градус волгоградской жары. Но передышка оказалась недолгой. Зной и высокая температура воздуха ждут волгоградцев с середины недели.

Но пока синоптики прогнозируют ветреную погоду с небольшим дождем. По данным Волгоградского ЦГМС, по Волгоградской области ожидается в понедельник, 31 июля, переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер при грозах будет достигать 13- 18м/с. Температура воздуха: ночью +17…+22ºС, местами до +12ºС; днем +22…+27ºС, местами до +32ºС.

В Волгограде завтра также пройдет кратковременный дождь с грозой и порывистым ветром. Воздух прогреется ночью до +18…+20ºС; днем до +26…+28ºС.

В первый день августа по области продолжатся кратковременные дожди, грозы. Ветер — северо-западный 6−11м/с, днем местами порывы до 16м/с. Температура воздуха: ночью +17…+22ºС, местами до +12ºС; днем +24…+29ºС, местами до +34ºС.

В Волгограде 1 августа осадков не будет. Столбик термометра покажет ночью +18…+20ºС; днем +28…+30ºС.

2 августа по области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха: ночью +18…+23ºС, местами до +13ºС; днем +27…+32ºС, местами до +37ºС. В Волгограде также не будет дождя. День обещает быть жарким: +32…+34ºС.

Синоптики предупреждают волгоградцев о чрезвычайной пожароопасности в эти дни в большинстве районов Волгоградской области и в Волгограде.

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