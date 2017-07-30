Около 50% обращений в «Ла Страду» с начала года касались розыска пропавших за рубежом

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Так, за январь-июль с розыском пропавших за рубежом связано 43% консультаций, с нарушением прав мигрантов — 19%, с домашним насилием в межнациональных браках — 14%, с утерей или кражей документов — 10%, торговлей людьми — 4%. Среди общего количества обращений сложные и кризисные ситуации занимают 2%.

Специалисты программы «Ла Страда» помогают пострадавшим от торговли людьми вернуться домой, предоставляют психологическую, медицинскую, юридическую помощь.

Традиционно большинство абонентов инфолинии 113 по безопасному выезду и пребыванию за границей интересуют особенности трудоустройства за рубежом — 48% случаев. О нюансах паспортно-визового режима спрашивают 33% абонентов, о семейно-брачных отношениях — 8%, об обучении — 6%. В целом в топ-5 географических предпочтений потенциальных мигрантов входят Польша (12,4%), Россия (9%), Германия (8,2%), Италия (4,8%), Турция (4,4%). Также обращались на инфолинию 113 желающие приехать в Беларусь — таких 13,9%. При этом 9,6% абонентов на момент обращения еще не определились со страной для въезда.

Всего с 2001 по 2017 годы в программу «Ла Страда Беларусь» на информационную телефонную линию (короткие номера 113 и 7113), электронную почту consultation@lastrada.by и через услугу онлайн-консультирования на сайте www.lastrada.by поступило 30 393 обращения.

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Он включен в международный календарь по инициативе Беларуси.